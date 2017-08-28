不怕沒人簽收 「 i郵箱」 隨時自領包裹

2017-08-28

〔記者鄭瑋奇、蕭玗欣／台北報導〕網路取代寫信，中華郵政公司函件數量逐年下降，從一○三年逾二十七億五千五百萬件，到去年大幅下滑逾兩億五千萬件；不過隨著電商興起，網購包裹的數量卻快速增加，去年已較一○三年成長逾十九％。因此，郵差雖減少了重量較輕的送信工作，但較大的包裹、快捷的寄送卻成為更「重」要的工作項目之一。

函件數量下降 快捷寄送比重大增

去年郵件外勤投遞人員共一萬零三百多人，雖較一○三年增近四百人，不過郵差工作並沒較輕鬆；中華郵政發言人藍淑貞表示，將擴大推廣去年起試辦的二十四小時營業的ｉ郵箱，預計今年底前將佈設三百處，明年要增設逾一千處，因應現代人出門工作，家中不易有人可簽收包裹，民眾不僅可到附近郵局，未來甚至可到火車站、捷運站等通勤常經的交通據點隨時取件，目前都在洽談擴點。

輸入手機及驗證碼 即可開箱取件

民眾使用ｉ郵箱取件，中華郵政會提供郵件號碼、取件密碼、ｉ郵箱名稱及地址等資料，收件人只要前往指定ｉ郵箱，輸入手機號碼及簡訊通知驗證密碼，就可開箱取件。目前中華郵政電子商務僅以郵政商城及PayEasy為主，後續將隨著ｉ郵箱設點增加，與其他業者洽談合作，讓更多包裹可送至ｉ郵箱。

據統計，中華郵政的函件（郵件、印刷品、雜誌、新聞紙、小包）數量逐年下滑，去年較一○三年減少九％，不過由於跨境網購等興盛，國際函件卻成長逾四百萬件，增幅達十九％；包裹從一○三年兩千三百五十六萬件，到去年共增約二十七萬件，快捷郵件去年九百八十萬件，較一○三年增加一百六十一萬件。

其中倒是與中國的兩岸郵遞業務疑因兩國交流趨緩，呈現下滑趨勢，今年上半年中國與台灣往來包裹較去年同期衰退十八％，快捷郵件減十七％。中華郵政因此也將規劃和中國郵政公司開發「兩岸ｅ郵通」，以兩公斤以下的商品為主，希望透過單點通關、代繳稅費等快速、便宜優勢搶進網購市場，最快今年底上線。