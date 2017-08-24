2017-08-24

〔記者江志雄、張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣籍體操國手李智凱，昨摘下世大運鞍馬金牌，宜蘭縣代理縣長吳澤成在臉書貼文：「堅持15年，拚1秒完美落地」，讚揚這個宜蘭囝仔精彩表現。

李智凱曾在2005年主演「翻滾吧！男孩」紀錄片，12年後他做到了，在本屆世大運翻滾成功，成為片中首位奪下國際賽金牌的選手。公正國小當年有李智凱等7名小選手參加「翻滾吧！男孩」演出，李智凱因媽媽在市場做生意，被暱稱為「菜市仔凱」。他6歲接觸體操，15年一路走來，數度遭遇失敗及低潮，仍咬緊牙關撐過來。

啟蒙教練林育信說，李智凱經層層淬煉，已從男孩蛻變成男人，尤其鞍馬項目實力超強，是2020東京奧運奪牌大熱門，期許他再接再厲，繼續為國爭光。

「我們以你為榮！」李智凱奪金消息傳回家鄉，母校公正國小師生與有榮焉，昔日國小班導張智傑回憶，李智凱是苦練型孩子，一有機會就抓緊時間練習，每週練6天，1天超過6小時，訓練過程辛苦，但很少聽他埋怨。公正國小體操隊成立超過30年，世大運比賽中，體操地板項目第4名的唐嘉鴻、「吊環王子」陳智郁，都是公正體操隊校友。

「翻滾吧！男孩」由宜蘭縣籍導演林育賢執導，記錄哥哥林育信帶領羅東公正國小體操隊歷經苦練，最終拿到全國冠軍的熱血故事。