中國施壓 陳由豪列菲國黑名單又除名

2017-08-24

〔記者呂伊萱、項程鎮／台北報導〕債留台灣七百億元、且已入籍中國的前東帝士集團總裁陳由豪，傳擬鉅額投資菲律賓。外交部昨表示，對此事均有掌握，已多次向菲律賓正式要求立即遣送陳由豪回台受審；我駐菲律賓代表處昨更警惕菲國各界注意「陳由豪是惡名昭彰的騙子」。我駐菲律賓代表林松煥並說，我方已就此案交涉多時，菲國一度將陳嫌列入預備遣返黑名單，但中國大使館強硬施壓菲國移民局，使陳嫌自管制名單中移除，又溜回中國。

法務部政務次長陳明堂昨則表示，已向菲國請求司法互助，希望將陳遣返台灣，先前也請中國依照兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議，將陳接返台灣，但都未獲中、菲兩國答覆。

我示警菲國 陳是惡名昭彰的騙子

我駐菲代表處昨發布英文新聞稿給菲律賓當地媒體，直言陳由豪是「惡名昭彰的騙子」，呼籲菲國當心其投資計畫，恐使菲陷入高度經濟與法律風險，並傷害菲國名譽及海外直接投資。

外交部也指出，陳在菲國的投資項目及資產，未來有可能遭司法機關或債權人追償，外界借貸或投資有相當風險。

林松煥表示，駐處六月得知陳由豪將赴菲考察，隨即與菲律賓經濟管理局、國家調查局與移民局等單位說明並交涉，強調陳是我國通緝經濟罪犯，要求菲方在陳入境時，將其扣押並遣送回台。林松煥說，菲一度將陳由豪列入不受歡迎名單；但據了解陳由豪與中共前高層與涉台系統均有私交，透過關係發動中國駐菲律賓大使館，向菲國強烈施壓，最後使菲國將陳自管制名單中移除，他便又溜回中國。

此事之後，菲律賓移民局即回覆我方表示，陳由豪持中國護照，且赴菲時啟程地點是中國廈門，按照國際慣例只能送回中國。