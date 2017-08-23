郭婞淳︰142公斤世界紀錄 全台灣人幫我舉起的

2017-08-23

〔記者梁偉銘／台北報導〕郭婞淳前天於世大運女子舉重58公斤級勇奪金牌，其中挺舉142公斤更打破世界紀錄，教育部長潘文忠代表蔡英文總統頒贈特別獎勵金，她和教練團各獲一百萬台幣，回想獲勝時刻，郭婞淳不禁又感動哽咽：「142公斤是全台灣人民一起幫我舉起來的。」

郭婞淳透露，賽前其實犯了錯，忘記攜帶專用毛毯，原本心情感覺怪怪的，但聽到滿場國人熱情加油聲浪，不安情緒頓時消失，「不管是現場觀眾，或在電視前支持我的朋友，都是最強而有力的毛毯；也希望大家繼續幫台灣代表團加油打氣，成為每位選手最強而有力的毛毯。」

再獲百萬獎勵金

決定捐助基層

本屆奪金，郭婞淳還可獲國光獎金90萬元，決定把獎勵金捐助基層，潘文忠推崇她，除了比賽佳績值得學習，慈善精神更是年輕人的榜樣。過去郭婞淳經常拿獎金回饋社會，甚至捐贈救護車，單親家庭出身的她解釋，從小到大環境不好，受許多人幫忙，仁川亞運前夕受傷時，感覺救護車來得好慢，更能體會患者等待救助的心情，「教練告訴我，感恩最好方式就是回饋」。

郭婞淳接下來目標，鎖定3年後東京奧運：「再跟教練討論，怎麼規劃訓練，包括明年雅加達亞運一直到2020年。」她強調，舉重對自己而言，就像老師、父母、也是朋友，「這段過程中，得到很多，也學到很多，希望我在這塊土地上破紀錄，能凝聚國人對於體育的重視。」