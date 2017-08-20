蔡總統：2300萬人都是台灣隊

2017-08-20

〔記者李欣芳／台北報導〕2017台北世大運昨開幕，蔡英文總統昨晚出席開幕式宣布世大運正式開始，蔡總統並在臉書表示，民主的台灣總是有多元的意見，但是在世大運期間，台灣只有一種聲音，就是台灣加油！「2300萬人都是台灣隊，我們會團結一致，不分你我，一起捍衛主場！」

蔡總統在臉書表示，世大運是奧運之外，規模最大的體育賽事之一，會有超過1萬名各國代表團隊職員來到台灣。做為地主國的總統，她要代表台灣，歡迎全世界的好朋友，共同來享受這場運動盛宴。