黑色星期二 1天3電廠出狀況

2017-08-16

〔記者林筑涵、王峻祺、鍾麗華、何宗翰、蔡宗憲、陳昀／綜合報導〕中油天然氣昨日供應中斷，造成台電大潭電廠斷氣而跳機，電力系統啟動低頻卸載，連帶影響台中電廠五號機也跳機，造成全台大停電；無獨有偶，日前才剛修復的民營和平電廠，兩機組昨晨又因破管而解聯。台電一天就有三電廠凸槌，供電容量頓減五五二萬瓩而全台停電，台灣意外出現「黑色星期二」。

中油說明，天然氣從台中進大潭電廠前，有記錄進氣量的計量站， 控制系統近日更換十顆電源供應器，昨日承攬商可能誤觸，導致控制系統緊急關斷兩處電動氣閥，在下午四時五十一分停止供氣，緊急處理於四時五十三分恢復供氣、五時二分正常供氣。

但這關鍵兩分鐘，就導致大潭電廠無氣可用，六機組全跳機，供電頓減四百萬瓩。而由於台電中央電力系統供需失衡，為免電網發生崩盤而自動降載，更導致從北到南至少十七縣市停電。

大潭出狀況引發供電電流不穩，連帶使台中電廠也傳出跳機，供電再減五十二萬瓩。台電研判，因系統感到電力頻率過低，鍋爐水位異常而跳機。不幸的，民營和平電廠，昨又發生一號機鍋爐破管而於清晨五點解聯，供電又減六十五萬瓩，恐約需一至兩天維修。

而高溫影響，昨日用電量三六四五．三萬瓩，再破歷史紀錄，三大電廠卻出狀況，台電被迫昨午實施分區停電，直到晚間大潭電廠陸續重起供電，台電於九點四十分才全數恢復供電。

針對今日供電，台電指出，大潭及台中電廠將陸續上線，預估最高用電量與昨日差不多，扣除和平電廠後，電力餘裕尚有一百一十萬瓩，備轉容量率可維持三至四％，電力系統將持續呈現橘燈。