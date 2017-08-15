嚴審中國併購 歐盟擬統一標準

2017-08-15

〔編譯王惠慧／綜合報導〕根據英國「金融時報」報導，歐盟為降低中國在歐盟高科技、能源及基礎建設等產業，進行鉅額投資帶來的隱憂，歐盟執行委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）預計將在今年九月份的一場演講當中，呼籲對外資併購進行更嚴格的審查。

歐執委主席容克下月將呼籲

對外資併購進行更嚴格審查

消息來源表示，容克此舉的主要目的是為了消除歐盟在關鍵產業外資併購的審查上，與美國等其他主要經濟體的明顯差距；歐執委發言人表示，已了解到各方對外資投資關鍵產業的憂慮，容克已組成了小組，為他的九月演講研擬「可能的第一波行動」。

參與相關談話的人士向該報指出，相關計畫還包括加強統和各國現有的外資審查制度，鼓勵歐盟的每個國家都採取相同標準；另歐執委也考慮更嚴格的作法，例如導入歐盟層級的審查制度，主要適用於獲歐盟資助的公司。

報導指出，這個問題在歐盟已提升到政治層次，中國可能一方面透過購買歐洲專業技術，另一方面限制歐盟投資人在中國市場的活動，藉此在某領域內取得市場領先優勢。比利時智庫布勒哲爾（Bruegel）高級研究員表示，「我們需要加強我們的手段，才能用同樣的力量與北京談判。」

目前在歐盟廿八個國家中，僅十三個國家設有正式機制，針對投資及收購案進行審查，以評估這些交易是否對國家安全造成威脅。今年初，德國、法國、義大利向主管貿易的歐盟執委馬姆斯壯遞交一份文件，希望能在歐盟範圍內建立如美國外商投資委員會（ＣＦＩＵＳ）般的審查機制；德法義三國希望歐盟能授予各成員國法律基礎，讓歐盟各國政府能行使否決權，以阻擋中資對歐洲敏感高科技產業的收購，特別是背後受中國政府支持的交易。

但此主張遭北歐國家及西班牙、葡萄牙、愛爾蘭等國反對；反對的理由包括對公平貿易的堅持，或是本身國家的經濟陷入困頓，亟需外來投資等。

英國先前則傳出，將加強審查來自中國及其他國家的海外投資；歐洲國際政治經濟中心（ＥＣＩＰＥ）主任Hosuk Lee Makiyama指出，「若連傳統上被認為最支持自由貿易的英國都開始同意法國的作法，表示他們對中資併購的安全疑慮是確實存在的。」