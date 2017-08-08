經長千算萬算 沒算到台電失常

2017-08-08

記者黃佩君／特稿

經濟部長李世光曾公開對外說，若亮出限電紅燈就要下台。學者出身的他基於對科學理性的信任，相信台電的供電因應計畫與時程，從台電提出的「備轉容量率」數字來推算，尖峰「備轉容量率」理當不會出現紅燈；怎知大林電廠新一號、大潭七之一號、以及通霄新一號機組「遲到」，和平電廠會因天災而倒塌，經長是千算萬算，但沒算到台電常會失算！

經濟部昨強調經長開出的紅燈下台支票是有兩大前提的，得既有機組不故障、新機組如期上來；這也算是幫部長解圍。但從這兩大前提來看，經濟部早對台電長期以來與下包商機組「遲到」惡習知之甚詳。更令人擔心的是，台電新機組遲到造成缺電，竟讓重啟核電聲浪再起。

新政府在上台時，面對供電危機，已重新盤整過整體供電時程，設計出較為合理的時間表。例如台電將大林新一號機的規劃從去年上路延到明年，之後就被「糾正」為今年上路；通霄二、三號機組也從二○二○年重新定為二○一八年。

若這些安排能具體實現，未來供電危機足可消弭。但目前顯然制度設計不良，單位各有本位主義，最後在無人能具體負責、步步監督的情況下功虧一簣，不但演變成今年的危機，甚至明年還可能繼續。

紅燈危機 綠能發揮補強作用

此外，昨天的紅燈危機，綠能正式發揮了補強作用，也證明了對電力的挹注並不如外界所唱衰。若能在電業法通過後聚沙成塔，同時配合公民自主性的分散式電網設計，可補強目前台灣南北電網的脆弱部分。

但目前綠電仍有相當多內部危機，包括囿於併網問題，加上公部門掌控心態過強，對離岸風電目標故步自封。若蔡政府能以長遠眼光矯正舊有能源體系的惰性與山頭主義，不憂讒畏譏，對綠能目標的堅持，也是為未來供電提供一線生機。