政軍兵推模擬共軍攻台 我爭取美日協防

2017-08-07

〔記者羅添斌、鍾麗華／台北報導〕蔡政府首度舉辦、由國安會主導的政軍兵推昨天進入最後階段，總統蔡英文及副總統陳建仁、行政院長林全車隊昨天陸續由國防部正門進入，抵達位在大直要塞區內的「圓山指揮所」，隨即進行全天的狀況推演及因應演練，模擬中國軍事攻台並意圖封鎖台海後，我國如何與美日等國聯繫對話，爭取國際支援，蔡總統也發表告全國同胞書，凝聚國人信心。

據指出，蔡總統在兵推中特別提醒，注意基礎建設的安全防衛與備援能量，「這與兵力整建同等重要，也攸關民心士氣的穩定」；她也同時提醒相關單位，戰爭型態已與過去不同，相關單位應研擬因應策略，著重各部會的協調整合。

相關人士強調，政軍兵推最重要目的就是考驗戰時政府的反應能力，因此才有超過二十個部會參與；同時模擬戰時，我方如何爭取美日等各盟邦支持來協助防衛台灣。而三天兵推演練中，蔡總統也親自參與其中兩天，並動員各部會首長。此次政軍兵推也循慣例邀請美方出席，至於美方人員參與層級不便說明。

循例邀請美方人員出席

昨天上午七時十五分，陳建仁的車隊率先抵達國防部，接著是林全車隊也開赴國防部，兩者都是由國防部正門口進入；到了七時四十五分，蔡總統的「永和」車隊抵達，同樣由國防部正門口進入位在大直要塞區裡面的「圓山指揮所」。參與政軍兵推的相關幕僚及部會代表官員，則是在上午七時以前進入指揮所。

據指出，兵推期間，是由蔡總統主持「安全應變會議」，模擬在中國對台發動軍事攻擊後，總統發表告全國同胞書，凝聚國人信心，軍方還模擬與美軍太平洋司令部對話，爭取美日等國支持助台。

相關人士指出，政軍兵推共分三大項目，本月四日為指揮所緊急開設以及重要首長的進駐，五日是國家關鍵基礎建設的防護演練，抽出幾個位在北部地區的國家關鍵基礎建設單位，並且下達模擬狀況，考驗相關單位的應變能力，昨天全天則進行各項狀況演練的政軍兵推。

政軍兵推期間，模擬中國攻台及對台發動封鎖後，國內各項危機處理以及建立與國際對話管道等，國安會在眾多的模擬狀況備案中，抽出幾個狀況備案，以驗證政府部門面臨危機時的因應處理能力。