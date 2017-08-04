當初中廣喊賣 高育仁、趙守博都想買

2017-08-04

記者鄒景雯／特稿

北檢昨天以「證人」身分，把趙少康請去協助調查中廣交易案。二○○五、○六年間當時的中廣，既是一家賺錢的金雞母，也是擁有全國性廣播頻道的傳播利器，因此當國民黨主席馬英九著手處理黨政軍「退出」中廣時，至少包括高育仁與趙守博兩位實力派元老，分別對這宗買賣提出較高價表示過意願，但是全都敵不過裙帶關係，僅這嚴重違反常理的疑點，就值得逐一抽絲剝繭下去。

兩位實力派元老財力較佳

高育仁是朱立倫的岳父，財力不是問題，很早就進行布局；趙守博可以歸類為連戰人馬，當時正是中廣董事長，占有地利之便。但是這兩個非馬族類全都鎩羽而歸。這些年來，高與趙在述及中廣易手案時，對於趙少康竟然可以區區二億頭期款，如此勉強，就能得手，還可以分期付款、多年償還，私下毫不諱言，都有頗大的不解與遺憾。

黨者，固然尚黑，但是這頂大帽總有掀開見光的時刻。有關中廣案的奇怪設計，也就是頻道與資產分開，趙少康以十億元取得頻道，其餘四十七億資產在中投名下，是出於一名劉姓律師的建議，主要是基於新聞與節目由自己人來經營，黨產則繼續由國民黨掌握。看似超完美分割，不過「馬圈」內部當年在討論時，有人提醒過這不是天衣無縫毫無問題，要考慮不當得利的風險。

誰才是真正的決策主導者

趙少康昨到北檢後被請回，主要是就資金來源進行交代，如果趙少康的說明可以取信檢察官，當時經手決行的國民黨行管會主委張哲琛與中投總經理汪海清的責任及壓力，就會相對巨大，就看他們要不要說明誰才是真正的決策主導者？

二○一四年將本案簽結的特偵組，監察院若在意社會觀瞻，就不能對其置身事外，必須同步詳查當年簽結的檢察官是在何種情況下結案？有沒有得到長官指示，所謂政治干預、指揮辦案的情事？

以上種種，都是現代民主法治國家必須一清二白的基本前提，哪個機關不給全民答案，無疑是自我潑糞，別談名譽了。