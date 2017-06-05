冷眼集》中國為何不鳥你

2017-06-05

記者鄒景雯／特稿

昨天是中國六四事件的廿八週年，台灣政府與民間團體聚焦在ＮＧＯ人士李明哲遭中國羈押事件上，企圖與北京當局進行對話或譴責。按照過去兩個多月以來的互動歷程，這些作為肯定不會有多大的作用，台灣人或許應該趁此時想想：中國為什麼不鳥你？

中國的人權狀況低落，眾所皆知，去年，才有日本人士被中國安全部門拘禁，前年，則至少有四名日本人被失蹤。這些人多半因國家安全理由，人身自由受到剝奪，日本政府遇事後，當然立即透過正式外交關係，向中國進行交涉，以拯救其國民的安危。

與之相較，台灣政府的施力，不論是國民黨時代或是現在民進黨執政，當然都面臨了主權困境，難度全在：捉與放，更加難以操之在己。在這樣的格局下，朝野其實都有必要藍綠暫時歇手，優先面對這個集體的課題，這樣的國家，我們的共同對策是什麼？

中國政府何以不鳥台灣人的感受？台灣在諸多指標，愈來愈無法趕在中國的前面，恐怕是讓不對稱形勢日益惡劣的很大原因。這樣的趨勢，可以從二千年之後開始歸納起。嚴格而言，除了民主、自由、人權、法治這些上層觀念，台灣持續在往前邁進，其他的硬實力，從經濟發展、政府治理、國防力量等綜合國力，這一代人幾乎可以說是束手交出了台灣原有的尊嚴與驕傲。

中國的崛起，並不構成台灣必得受到輕視的理由，小國的生存也絕非只能依賴仰人鼻息換得，但是台灣幾任的政治菁英，都沒有在這個關鍵任務上，至少是他們從政的義務上，給國人留下良好的紀錄，或者是可供期待的前景。

對於現任的蔡總統來說，保衛台灣的實功無他，就是盡全力讓台灣成為小而強的國家，無論如何先把發展搞上去，不僅內部就可公平分配，更是外部的力量格局，這個基本問題不正面迎戰，解決不了台灣的核心困難。