| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市蓬萊大樓凌晨火警 高樓雲梯車馳援灌救中
 首頁 > 焦點

冷眼集》中國為何不鳥你

2017-06-05

記者鄒景雯／特稿

昨天是中國六四事件的廿八週年，台灣政府與民間團體聚焦在ＮＧＯ人士李明哲遭中國羈押事件上，企圖與北京當局進行對話或譴責。按照過去兩個多月以來的互動歷程，這些作為肯定不會有多大的作用，台灣人或許應該趁此時想想：中國為什麼不鳥你？

中國的人權狀況低落，眾所皆知，去年，才有日本人士被中國安全部門拘禁，前年，則至少有四名日本人被失蹤。這些人多半因國家安全理由，人身自由受到剝奪，日本政府遇事後，當然立即透過正式外交關係，向中國進行交涉，以拯救其國民的安危。

與之相較，台灣政府的施力，不論是國民黨時代或是現在民進黨執政，當然都面臨了主權困境，難度全在：捉與放，更加難以操之在己。在這樣的格局下，朝野其實都有必要藍綠暫時歇手，優先面對這個集體的課題，這樣的國家，我們的共同對策是什麼？

中國政府何以不鳥台灣人的感受？台灣在諸多指標，愈來愈無法趕在中國的前面，恐怕是讓不對稱形勢日益惡劣的很大原因。這樣的趨勢，可以從二千年之後開始歸納起。嚴格而言，除了民主、自由、人權、法治這些上層觀念，台灣持續在往前邁進，其他的硬實力，從經濟發展、政府治理、國防力量等綜合國力，這一代人幾乎可以說是束手交出了台灣原有的尊嚴與驕傲。

中國的崛起，並不構成台灣必得受到輕視的理由，小國的生存也絕非只能依賴仰人鼻息換得，但是台灣幾任的政治菁英，都沒有在這個關鍵任務上，至少是他們從政的義務上，給國人留下良好的紀錄，或者是可供期待的前景。

對於現任的蔡總統來說，保衛台灣的實功無他，就是盡全力讓台灣成為小而強的國家，無論如何先把發展搞上去，不僅內部就可公平分配，更是外部的力量格局，這個基本問題不正面迎戰，解決不了台灣的核心困難。

廣告
  • 取自網路

    取自網路

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 六四事件
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：冷眼集》中國為何不鳥你


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.