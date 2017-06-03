暴雨沖塌鐵塔 核一2號機跳機

2017-06-03

台電：新機組陸續投入發電 供電無虞

〔記者林筑涵、陳炳宏／綜合報導〕昨凌晨開始，北海岸金山、石門一帶降下超大豪雨，核一廠也受波及。台電表示，受到大雨土石沖刷，昨上午十點十三分核一廠二號機廠內一座輸電塔倒塌，影響到降載運轉的二號機急停機，未來不排除二號機就此停機。

原能會核管處副處長李綺思表示，因發電機無法輸出電力，因而啟動自我保護機制，一切步驟都正常，無核安疑慮。

台電表示，因雨勢過大造成核一廠二號機廠內負責輸出發電的卅四萬五千伏輸電鐵塔倒塌，電力無法送出，啟動自動跳脫機制，核一廠二號機現階段處於安全停機狀態。

核一廠二號機六月一日因核燃料棒已無處可放、須停機，台電原規劃將二號機以降載七十五％的方式，繼續發電至六月十日，接軌核二廠一號機格架完工併聯。

核一廠二號機 可能就此停機退役

昨發生跳機意外後，台電有意讓核一廠二號機就此停機，引發外界對未來供電量的疑慮。台電強調，不少更新中的機組，如大林新一號機預定六月十五日併聯，大潭緊急發電機組也將於七月一日前投入發電陣容，供電狀況尚在可控制範圍中。

核三廠二號機 最快六月上旬歸隊

台電發言人林德福表示，未來幾日鋒面報到，用電量趨緩，多數機組也完成歲修，核一二號機停機意外對未來供電影響甚小。

核一二號機停機後，全台三座核電廠共六部機組，僅剩下核三廠一號機持續供電，其中核二廠二號機裝載池改裝案，預估六月中旬前可併聯，核三廠二號機受損設備更換預計最快六月上、中旬歸隊，剩餘兩部機組還卡關立院停擺中。