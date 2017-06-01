拍《殺戮戰場的邊緣》 獲金馬、亞太影展肯定

2017-06-01

〔記者吳柏軒／台北報導〕來台已逾半世紀的天主教神父丁松筠逝世，他除了在神職與教育事業備受肯定外，更發揮影視專長，曾拍攝紀錄片《殺戮戰場的邊緣》獲一九八六年金馬獎及一九八七年亞太影展的肯定，與他合作過的導演李道明昨哀悼丁神父的愛心不僅止台灣，更廣被世界。

合拍導演：丁神父愛心廣被世界

台北藝術大學電影創作系教授、導演李道明表示，驚聞丁神父驟然去世，實在感到不捨與難過。並在臉書留言談到，自己曾兩次受其照顧，共同合作紀錄片，算是亦師亦友的兄長，也十分感念其提攜，對丁神父生前未能領到台灣身分證，更感到遺憾，期盼他回歸天主懷抱後能更快活，為周遭帶來更多歡樂。

李道明表示，曾在一九八四到一九八六年與二○○○到二○○三年間，兩度在光啟社與丁松筠合作拍紀錄片，深感其對社會底層不幸者的關懷熱情。當時製作的紀錄片是希望讓台灣及海外的觀眾對片中的不幸者碰到的問題與背後政治、社會背景有所了解，其中《殺戮戰場的邊緣》是台灣首部關注國際難民問題的紀錄片，而另一部《離鄉背井去打工》（丁未掛名導演）則是早期關注台灣移工問題的紀錄片，由這兩部片可知，丁神父不僅熱愛台灣，實質上其愛心是廣被世界。

在一九八○年代，柬埔寨赤化與遭越南入侵，約廿五萬高棉難民與少數越南難民為躲避戰亂，逃到泰國與高棉邊界，紀錄片《殺戮戰場的邊緣》便是當年由丁松筠策畫（李道明共同執導），遠赴泰棉邊界，在戰場邊緣實地拍攝，記錄當地難民營的困境，片子放映後引發台灣社會廣大回響，創下五百萬元募款紀錄，更拿下第廿三屆金馬獎「最佳紀錄片」及「最佳紀錄片導演」，還有第卅二屆亞太影展最佳短片獎肯定。