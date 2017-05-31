減少車禍 無速限標誌快慢車道 擬都速限40

2017-05-31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通事故大多發生在交岔路口，約佔整體交通事故四十七．五％，交通部表示，路口發生事故原因很多，但許多是因快慢車道速差而造成安全疑慮，因此將修正道路交通安全規則第九十三條，針對現行無標誌標線規範速限的道路，包含設有快慢車道分隔線的快車道，時速將由五十公里降至四十公里，希望拉近路口快慢車道速度；最快今年底修訂實施。

交部研擬快車道速限50變40

國際上均把「速度管理」列為提升道路安全關鍵因素；交通部表示，全台約有上百處路段有區分快慢車道，道路交通安全規則現行規定，通常慢車道限制在時速四十公里以下，快車道則是五十公里。

交通部道安會表示，曾委託運研所研究混和車流問題、也與專家座談，均發現快慢車道速限不同而匯流時易發生事故；目前交通號誌也會因路段速限而有不同設計，例如黃燈所需秒數是依較低速限去設計，常有快車道駕駛易因黃燈秒數較長，會減少煞車、猶豫趕快通過，進而容易產生事故。

交通部指出，未來將修法，將無速限標誌標線的快車道速限，由五十公里改成四十公里，亦即只要沒標示速限的道路，快、慢車道速限一律四十公里，許多城鎮市區道路預計都會受限；另外，在諸如產業道路等未劃設車道線、行車分向線的道路，若無速限標誌標線，速限更擬由四十公里降為卅公里。

學者：不如宣導不變換車道

道安會表示，道安規則雖有規定汽車不得行駛慢車道，但現在路上常是快慢車交雜，甚至常有車輛利用慢車道超車。因此，除非有安全島可確實分隔快慢車道，對於沒安全島的都會區道路，交通部也會陸續與地方協調說明，期能調整同路段的車道速限一致。

逢甲大學運管系副教授李克聰表示，這速限跟民眾實際開車差太遠，若地方沒經費設標誌提醒速限四十公里，恐會引發抱怨擾民，若還有測速開罰，更恐引民眾抱怨搶錢，不如加強宣導民眾盡量不變換車道，對交通安全可能較有效果。

民眾質疑降速會讓交通更塞

一位洪姓計程車駕駛則表示，現在時速五十公里其實已不符許多駕駛開車實況，許多乘客也會要求開快一點，如再降速，路上恐多是龜速車，只會增加駕駛困擾、造成更多交通阻塞，能否提高行車安全還有疑問。