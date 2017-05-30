立院開3次臨會 拚前瞻與年改過關

2017-05-30

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本會期於五月卅一日結束，立法院民進黨團也預計於六、七、八月各召開一次臨時會，力拚重點法案「前瞻基礎建設特別條例草案」與特別預算案，以及年金改革四法等年改案三讀通過。由於國民黨團過去多次強力杯葛年金與前瞻審查，預期臨時會時，也將掀起朝野攻防。

國民黨團總召廖國棟昨受訪表示，會在臨時會時，對推動前瞻與年金表示抗議，並於朝野協商與逐條審查時應戰。

民進黨團主張召開三次臨時會，時間分別為六月十四日至卅日，七月十二日至廿八日，八月廿一日到卅一日。第一次臨時會，預計處理前瞻草案的二、三讀，以及幾項年金相關法案的二、三讀。第二次臨時會則預計邀請行政院長林全赴立院報告備詢，期望先送出第一期前瞻基礎建設預算。因預期國民黨會持反對意見，可能要到第三次臨時會，才能完成前瞻基礎建設特別預算的二、三讀。

至於相關年改法案方面，包括「公務人員退休撫卹法草案」、「公立學校教職員退休撫卹條例草案」、「公務人員保險法修正草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」等四案。

民進黨團書記長李俊俋指出，前瞻與年金是大家認為最重要的議案，但除此外，許多其他議題也都可以討論，每個立委想加進臨時會處理的法案不同，黨團幹部也有自己的考量與立場，希望搭配進來的其他法案，不會引發爭議，綁住阻礙前瞻與年改的處理進度。

廖國棟則認為，按照往例，民進黨會在臨時會塞入自己要的法案，以前國民黨執政時，也是執政黨說了算，國民黨反對歸反對，「還是會按照他們的步驟進行」，現在的戰場是年改、前瞻的朝野協商與逐條審查，國民黨一定會表達立場應戰。

時力盼公投法與促轉條例一併處理

時代力量黨團總召徐永明說，支持臨時會處理年改法案，但前瞻部份仍主張林揆先來立院報告，不要等到處理預算時才來。他也指出，既然要開三次臨時會，盼婚姻平權法案、公投法與促進轉型正義條例也都能放入議程處理，尤其總統對公投法與促轉條例都有承諾，立法院應該跟上。