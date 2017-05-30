公務員違法兼職 3年1516人被懲處

2017-05-30

〔記者林良昇／台北報導〕審計部三年前發現部分公務員兼具公司負責人、董監事身分，違反「公務員服務法」，其中也有大學教授兼學校行政職時不慎觸法；據統計，三年來，全國共有一五一六名公務員因此遭懲處，其中有四十二人遭監院彈劾。

42人遭監院彈劾 並移送公懲會

審計部官員表示，審計部在二○一四年透過工商業登記、勞健保等多重方式比對公務員資料，查出有部分公務員兼具私人公司負責人、董監事、監察人身分，嚴重程度不一，樣態多元，涉嫌違反「公務員服務法」，審計部函請中央、地方政府各主管機關查處。

依「公務員服務法」規定，公務員不得經營商業或投機事業；非依法不得兼公營事業機關或公司代表官股的董事或監察人；但投資於非屬其服務機關監督，其所有股份總額未超過其所投資公司股本總額百分之十，不在此限。

據審計部統計，截至今年五月十一日，各機關行政懲處予以記過或申誡處分的公務員共一○一三人，其中有廿一人遭記大過；移送公懲會審議後予以降等、記過或申誡處分為四六一人，其中一人被降二級改敘、一人被降一級改敘。

此外，經各機關移送監察院審查，彈劾並移送公懲會審議後，予以記過或申誡處分共四十二人，還有三人尚在審議中；據審計部統計，三年以來，全國共有一五一六名公務員因違反不得經營商業的規定，遭到輕重不一的懲處。

據了解，公務員違反兼職規定的樣態中，有公立大學教授兼行政職時，同時擔任私營企業董監事、監察人而觸法，甚至遭監院彈劾；據監院公布的彈劾案文資料顯示，監院今年共有十一件彈劾案，其中有七件彈劾案與公立大學教授任行政職時，仍擔任公司董監事等職務有關，比例甚高。

公立教師兼行政 不得任職企業

審計部官員指出，公立學校教師不屬於「公務員服務法」所稱的公務員，但若教師同時兼任行政職，則適用「公務員服務法」；而據監院的彈劾案文資料，不少被彈劾的教授都稱「不知情」，不知道擔任學校行政職後，就要辭掉在企業的相關職務。