撤換辜嚴倬雲 立委籲內政部勿拖延

2017-05-29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部長葉俊榮四月二十四日在立法院答詢時下通牒，正告婦聯會五二○前再不清楚交代勞軍捐流向，將撤換負責人，但婦聯會始終未完整做出交代。民進黨立委陳其邁昨表示，婦聯會已拖一年遲不交代，內政部不要再拖，應立即撤換婦聯會主委辜嚴倬雲。

陳其邁認為，葉俊榮既然下達一個月通牒，期限已到就必須履行承諾，婦聯會多次不願交代勞軍捐流向，早已是累犯，主管機關已善盡告知義務，不必再給這個官夫人俱樂部機會，要撤換負責人，限一個月內重整改善。

民進黨立委賴瑞隆表示，婦聯會及其基金會坐擁四百多億元資產，收受政府數百億元勞軍捐，面對政府多次行文要求交代勞軍捐流向，婦聯會有恃無恐，拒不提供，內政部必須有果斷作為。

賴瑞隆指出，婦聯會未依民主程序運作，連會員大會也沒定期召開，入會權把持在少數高層手中，勞軍捐究竟花到哪裡，應給國人一個交代。

他強調，政府已經給過婦聯會相當多次機會，婦聯會就是不願意提供，因為那些資料絕無佚失，而是對其有所不利的證據，面對這種規避監督的團體，內政部下一步就是撤換負責人，再不交出勞軍捐資料，「該解散就必須解散！」

民進黨立委李俊俋表示，依「人民團體法」規定，人民團體違反法令、章程，主管機關得予以警告、撤銷、撤免其職員。針對勞軍捐流向，內政部已多次要求婦聯會，始終得到「無法提供」的回答，內政部不應無止盡等待。

李俊俋指出，黨產會舉行聽證會時，婦聯會也未交代勞軍捐流向，內政部不必等黨產會後續調查結果，兩者應雙軌並行處理，才能有效解決婦聯會問題。