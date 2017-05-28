營救李明哲 府：優先確保人身安全

2017-05-28

〔記者蘇芳禾、施曉光／綜合報導〕針對非政府組織工作者李明哲遭中國以涉「顛覆國家政權罪」逮捕，總統府發言人林鶴明昨指出，政府的責任就是在維護國家尊嚴的前提下，最優先的營救工作，就是要確保李明哲的人身安全，目前是盡力讓他能早日平安回來。

海基會籲中 保障李明哲司法權益

據悉，從李明哲事件發生開始，政府的營救工作一直持續透過各種管道進行，過程也和家屬保持密切聯繫，營救措施也會讓家屬充分理解，但都是透過黨與陸委會系統發言，府方避免直接回應。陸委會表示，中國大陸在事件發生後，始終未能明確回應我方要求有關部門儘速公布本案具體事證、儘速同意家屬進行探視、儘速依兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議進行通報等訴求，要再次表達嚴正抗議與不滿。

陸委會強調，依中國大陸逮捕羈押的相關規定，李明哲家屬有權提出探視，依據協議，中國大陸有關部門也有提供便利的責任，我政府將持續透過陸委會與國台辦、海基會與海協會及兩岸協議的管道來傳達訊息，要求陸方儘速同意安排家屬探視，這是家屬應有的權益與基本的人道關懷。

海基會也呼籲對岸有關方面應儘速公布相關事證，並同意家屬進行探視，同時立即依照「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」通報我方主管機關，以保障李明哲的司法權益。

民進黨提公開審理等三項要求

民進黨提出三項嚴正要求，一，中國當局應以文明法治國家的態度，公開所有證據資料及公開審理該案，而非以黑箱作業處置該案。二，中國司法部門必須確實維護李明哲的人權和健康，他有權利聘請律師進行辯護，保障其司法權益。三，北京當局應盡速依循正當合法管道，與我政府密切聯繫與合作，協助家屬赴中探視，避免讓兩岸關係更形惡化。