相愛是人權 六都樂觀其成

2017-05-25

婚姻平權重要里程碑

〔記者陳紜甄、何玉華、陳昀、謝武雄、蘇孟娟、蘇金鳳、蔡文居、王榮祥、陳文嬋／綜合報導〕同婚釋憲案，大法官昨宣告違憲要修法。目前包括台北、新北、桃園、台中、台南和高雄等六都，都已經接受同志到戶政事務所註記為同性伴侶，對同婚釋憲案，六都首長都表示：「樂觀其成，相愛是人權！」

台北市民政局長藍世聰指出，大法官釋憲僅提到交由立法機關修法，不過，大法官認為民法違憲，當然就是修民法，「民法該修就要修」。截至今年四月底，台北市註記同性伴侶有三八○對，男性伴侶八十二對，女性伴侶二九八對，一旦民眾註記完成，會核發伴侶證給雙方。

已註記同性伴侶的陳小姐表示，大法官宣示屬正面意義，但「不代表實際上有什麼幫助」。因為未來兩年內變數多，未來立法院是否修民法、立專法或是兩年後直接通過，都不知道。

修法後 已註記者須重辦結婚登記

桃園市長鄭文燦表示，這是婚姻平權重要里程碑，「任何真愛都應被祝福」。桃園市民政局副局長鄭詩鈿表示，「同性伴侶註記」主要是保障就醫權益，在法律上並無約束力，修法後，已辦理註記者要重新辦理結婚登記，才具有法律效應，修法前的兩年過渡期，維持目前「同性伴侶註記」。

新北市目前共有四百七十五對註記，女性佔三百七十一對，對於未來權益及稱謂，新北市民政局長江俊霆表示，視中央未來修法，依法行政。

台中市新聞局長卓冠廷昨轉述市長林佳龍意見表示，相信中央會做好因應，台中市府會配合努力，期待不同聲音能持續溝通對話，尋求理解與包容。

前年第一個完成台中市註記同性伴侶關係的蔡佳勳指出，至少同性者跟異性者可以擁有平等的「結婚」選擇權。

台南市長賴清德表示，同婚釋憲說明「相愛的人有權利生活在一起」，這是台灣非常重要的人權里程碑。

高雄市長陳菊表示，她當年在第一場同志婚禮上就說「相愛是人權」，對大法官釋憲表示肯定，期待今後台灣社會能溝通理解、體諒包容。陳菊昨天下午也在臉書放上支持同婚的彩虹旗。高市三民區許女開心地說，未來希望稱謂是配偶，比夫妻更方便運用，更希望比照一般夫妻，享有民法所有權益。