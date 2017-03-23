| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
英國會恐攻5死40傷 疑亞裔男行兇遭擊斃
 首頁 > 焦點

稻米產業 申請納責任制

2017-03-23

〔記者吳欣恬、黃邦平／台北報導〕一例一休新制造成稻穀例假無法交易？中華民國米穀商業同業公會全國聯合會於二月份宣布，因應一例一休上路，每週一天例假將停止收穀；公會近日更向勞動部提出申請，希望稻米產業適用勞動基準法第八十四條之一責任制，不受工作時間及例假限制。公會成員評估，實施一例一休，約增加一成的人力成本；外界擔憂恐帶動米糧價格波動。

勞動部表示，申請案會由勞動基準諮詢會議討論。

由於配合每年兩期稻作，稻米產期集中，熟成稻作收割後最好於六個小時內烘乾收藏，否則口感不好；目前米穀業者於稻作期每天都進行稻米收購、烘乾的收穀作業，及時處理收割的稻米。

但因應一例一休，米穀公會二月中決議，「配合政府政策，每週一天例假日停止收購稻穀，且宣導農民於日出後正常工作時間內收割稻穀，約上午九點卅分後運至糧食業者繳交稻穀」。

今年第一期稻作收割，預計五月十日左右從屏東開始。聯合會理事長吳源昌受訪表示，為符合法令，每週得至少一天休假不收稻，而一例一休上路後，稻穀烘乾業者的加班費支出，約會增加一成的人力成本。

吳源昌說，過去第一期稻作收成期間，可能兩個月都沒法休息，每天工時十二小時以上；第二期稻作因面積和產量較少，大概一個月不休息。現在是希望米穀業者能協調一週七天可有一天停止收稻穀，透過輪休等調整。

吳源昌並說，每週一天停止收穀，但乾燥機產能不會停，並希望藉此調整收割秩序，避免太過集中收割及收購，讓農民、烘乾業者、消費者和政府四贏。

廣告
  • 農會收購稻穀的情形。（資料照）

    農會收購稻穀的情形。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 稻米產業 責任制
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑燒豬排
台式好菜✧螞蟻上樹
蜂蜜芥末烤雞翅
１５個鹽巴烹飪妙用
轉寄

標題：稻米產業 申請納責任制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月23日‧星期四‧丁酉年二月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.