稻米產業 申請納責任制
2017-03-23
〔記者吳欣恬、黃邦平／台北報導〕一例一休新制造成稻穀例假無法交易？中華民國米穀商業同業公會全國聯合會於二月份宣布，因應一例一休上路，每週一天例假將停止收穀；公會近日更向勞動部提出申請，希望稻米產業適用勞動基準法第八十四條之一責任制，不受工作時間及例假限制。公會成員評估，實施一例一休，約增加一成的人力成本；外界擔憂恐帶動米糧價格波動。
勞動部表示，申請案會由勞動基準諮詢會議討論。
由於配合每年兩期稻作，稻米產期集中，熟成稻作收割後最好於六個小時內烘乾收藏，否則口感不好；目前米穀業者於稻作期每天都進行稻米收購、烘乾的收穀作業，及時處理收割的稻米。
但因應一例一休，米穀公會二月中決議，「配合政府政策，每週一天例假日停止收購稻穀，且宣導農民於日出後正常工作時間內收割稻穀，約上午九點卅分後運至糧食業者繳交稻穀」。
今年第一期稻作收割，預計五月十日左右從屏東開始。聯合會理事長吳源昌受訪表示，為符合法令，每週得至少一天休假不收稻，而一例一休上路後，稻穀烘乾業者的加班費支出，約會增加一成的人力成本。
吳源昌說，過去第一期稻作收成期間，可能兩個月都沒法休息，每天工時十二小時以上；第二期稻作因面積和產量較少，大概一個月不休息。現在是希望米穀業者能協調一週七天可有一天停止收稻穀，透過輪休等調整。
吳源昌並說，每週一天停止收穀，但乾燥機產能不會停，並希望藉此調整收割秩序，避免太過集中收割及收購，讓農民、烘乾業者、消費者和政府四贏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 5死40傷
- 英國國會恐攻 台灣遊客現場直擊影片曝光
- 張鈞甯不怕封剩女 和前CEO男友的關係是...
- 鋒面通過北部濕涼 週六冷氣團來襲下探12度
- 自由廣場》只因為很台 所以要攔查
- 北韓又射彈 一升空就失敗
- 去年EPS 仲琦1.99元 漢平5.64元
- 墾丁音樂季 售票、訂房減半業者苦
- 青年翻轉農村 地利小食行銷將軍農產
- 台超辣護理師菲律賓爆紅 台商笑稱實踐新南向
- 司改會議》意見繁雜延宕議事 馮賢賢二度抗議
- 英議會外攻擊事件 歐盟表達攜手對抗恐攻
- 胃袖狀切除術 胖司機享瘦交女友
- 周興哲獅城「染黃」 憶少年十八相送
- 殷仔6K挨2轟 教頭仍按讚
- 《健康充電站》心臟病衛教講座
- 不走傳統讀寫教學 這家幼兒園招生年年額滿
- 好煩惱!6成台灣男人30歲前就掉髮
- 曲球3079轉 菅野驚艷大聯盟
- 〈國際現場〉西爾斯百貨恐倒閉
- 岡山籃籗會擺攤抽號碼牌 擠爆岡農玻璃門
- 搶進公幼 教局限一幼兒報一所
- 停工玩遊戲1週！ 公司下令違者直接開除
- 暫定濕地變垃圾場 議員憂陸域化
- 失智症防治網 個案管理照護
- 腳底痛不是筋膜炎 靜脈曲張惹的禍
- 參與ＷＨＡ 李大維：絕不悲觀
- 2017年F1賽季預覽
- 蘋果AMOLED手機 LGD最快明年供貨
- 大廟興學10週年 台江人新歌發表
- 雙城觀光地區發展 12家民宿獲認證
- 不願都更家門被封 屋主︰市府是小偷
- 印度工人不按規矩抓捕 害老虎一命嗚呼
- 周嘉麗因病感悟 勾2男籲愛要及時
- 亞歷鮑德溫 化聲賤嘴萌娃
- 科技股抵消跌幅 美股4天來首次上揚
- 5個有1個漏 家戶漏水馬桶最多
- 慶安宮雙喜臨門 健康杯限量送
- 軍人年改版本 政院拚下月送立院
- 性侵報案率遽降25％ LA警方開始擔心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：稻米產業 申請納責任制
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分