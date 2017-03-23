稻米產業 申請納責任制

2017-03-23

〔記者吳欣恬、黃邦平／台北報導〕一例一休新制造成稻穀例假無法交易？中華民國米穀商業同業公會全國聯合會於二月份宣布，因應一例一休上路，每週一天例假將停止收穀；公會近日更向勞動部提出申請，希望稻米產業適用勞動基準法第八十四條之一責任制，不受工作時間及例假限制。公會成員評估，實施一例一休，約增加一成的人力成本；外界擔憂恐帶動米糧價格波動。

勞動部表示，申請案會由勞動基準諮詢會議討論。

由於配合每年兩期稻作，稻米產期集中，熟成稻作收割後最好於六個小時內烘乾收藏，否則口感不好；目前米穀業者於稻作期每天都進行稻米收購、烘乾的收穀作業，及時處理收割的稻米。

但因應一例一休，米穀公會二月中決議，「配合政府政策，每週一天例假日停止收購稻穀，且宣導農民於日出後正常工作時間內收割稻穀，約上午九點卅分後運至糧食業者繳交稻穀」。

今年第一期稻作收割，預計五月十日左右從屏東開始。聯合會理事長吳源昌受訪表示，為符合法令，每週得至少一天休假不收稻，而一例一休上路後，稻穀烘乾業者的加班費支出，約會增加一成的人力成本。

吳源昌說，過去第一期稻作收成期間，可能兩個月都沒法休息，每天工時十二小時以上；第二期稻作因面積和產量較少，大概一個月不休息。現在是希望米穀業者能協調一週七天可有一天停止收稻穀，透過輪休等調整。

吳源昌並說，每週一天停止收穀，但乾燥機產能不會停，並希望藉此調整收割秩序，避免太過集中收割及收購，讓農民、烘乾業者、消費者和政府四贏。