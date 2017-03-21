台港合作阻詐騙 跨海追回260萬
未及時查證 錢匯香港才知受騙
〔記者洪定宏／高雄報導〕國人遭詐騙，將辛苦錢匯到海外詐騙集團人頭戶，追得回來嗎？答案是肯定的！屏東縣六十三歲的潘姓船長接獲詐騙電話，當時他忙於照顧住院的太太，未能及時查證，將兩百六十萬台幣匯到香港才知被騙，所幸他當天就向一六五反詐騙專線報案，警政署啟動台、港打擊犯罪合作機制，通報港警凍結詐騙帳戶，耗時近三年的官司訴訟，總算幫船長追回這筆辛苦錢。
一○三年三月廿五日下午，潘姓遠洋漁船船長接獲詐騙電話，對方聲稱是新竹榮總人員，指控潘男詐騙健保補助費用，再由假檢察官要求他，將存款轉到香港上海匯豐銀行「馮錫海」帳戶保管，否則要法辦他。
潘男心生恐懼，加上忙於照顧車禍住院的太太，未能及時查證，兩天後到彰化銀行東港分行，將兩百六十萬台幣兌換成八萬五千零六十七美元，匯到香港上海匯豐銀行。
警接獲報案 通報港警凍結帳戶
船公司少東得知潘船長匯出鉅款，告訴他那是詐騙伎倆，當晚向一六五反詐騙專線報案，警政署啟動台、港打擊犯罪合作機制，通報香港警務處凍結詐騙帳戶。
港警立即凍結詐騙帳戶，並建議被害人到香港提出民事訴訟以利追回金錢；潘男不便到香港提訴訟，於是由律師紀錦隆與船公司少東，代表他跟香港警方聯繫，近三年電郵往返約廿次，紀錦隆依台、港打擊犯罪合作機制，在屏東地方法院對「馮錫海」提損害賠償民事官司勝訴後，向香港高等法院聲請返還遭銀行凍結的資金。
訴訟近3年 終拿回被詐騙款項
紀錦隆今年二月五日陪潘男到香港，先到香港警務處商業罪案調查科訛騙組，接受人別確認與證物檢視，八日香港高等法院裁定，香港上海匯豐銀行扣除相關費用後，返還贓款給被害人，令他喜出望外。
經過一個多月等待，該筆款項已於三月十六日匯回潘男的帳戶，金額僅較匯出款短少卅五美元，約台幣一千一百元。
警政署一六五反詐騙諮詢專線指出，收到通報詐騙案，若發現是中國、香港、澳門等境外帳戶，會轉報刑事局兩岸科，通知當地警方協助凍結，原則上以當天或近日為準，如果事隔多日，詐騙帳戶的款項就會被車手領走。
船公司強調，潘姓船長每次出海，通常四至六個月才能回家一趟，他二月中旬出海，尚未返台。潘姓船長四月生日將屆，能夠拿回被詐騙的款項，堪稱是最好的生日禮物，很感謝台灣、香港警方及律師的協助，也希望不要再有人被騙。
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標題：台港合作阻詐騙 跨海追回260萬
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