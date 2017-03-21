| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 焦點

歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序

2017-03-21

歐盟將提交談判草案

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國首相梅伊的發言人廿日證實，梅伊將於本月廿九日啟動「里斯本條約」第五十條，正式展開與歐盟的脫歐協商。屆時，歐盟將有四十八小時提交談判草案，但談判可能數月後才會真正展開。脫歐談判預計將長達兩年，是英國自二次世界大戰以來的最複雜談判。

英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）廿日知會歐盟，英國啟動里斯本條約第五十條的決定，現正準備冗長的立法和政治程序，保證內容明確。英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）也發表聲明表示，英國人民去年六月做出脫歐的歷史性決定。此乃「英國一個世代的最重要談判」。政府的目標明確：一條在英國各區與全歐都可行的協議，以及與歐洲盟邦間新的正面關係。

談判預計將長達兩年

梅伊將於啟動脫歐當天，在下議院發表聲明。英國上、下議院已於十三日通過脫歐法案，下議院議長伯考（John Bercow）也於十六日宣佈，女王已御准立法。

對此，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）推文回應說，在英國啟動脫歐後的四十八小時內，將呈交脫歐草案方針給歐盟廿七個會員國。消息人士透露，英國與歐盟不可能於六至八週內展開實際談判。歐盟廿七國領袖必須先舉行高峰會，通過脫歐草案方針，會議可能於五月初開始。

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）的發言人指出，執委會在高峰會後將發表正式建議，開啟脫歐協商，由歐盟廿七國採納，並委任執委會的英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）展開實際談判。

不過，梅伊下週啟動脫歐程序後，英國是否能繼續自由貿易、學生能否在外求學等問題仍是未知數，加上蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）揚言再辦獨立公投，恐使英國陷入不穩定局面。

英國去年六月舉行脫歐公投，結果以五十一．九％比四十八．一％通過，決定脫離歐盟。相隔九個月後，英國政府終於準備啟動程序，若談判按照計畫順利進行，預計兩年後的二○一九年三月，英國就會正式脫離歐盟。

廣告
  • 英國政府宣布將於廿九日啟動「里斯本條約」第五十條，正式開始與歐盟間的脫歐協商。圖為英國反脫歐人士去年六月在倫敦的國會下議院外，揮舞英國及歐盟旗幟抗議。（法新社檔案照）

    英國政府宣布將於廿九日啟動「里斯本條約」第五十條，正式開始與歐盟間的脫歐協商。圖為英國反脫歐人士去年六月在倫敦的國會下議院外，揮舞英國及歐盟旗幟抗議。（法新社檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 啟動脫歐 歐盟 英國 里斯本條約
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.