歐盟接招 英國29日啟動脫歐程序

2017-03-21

歐盟將提交談判草案

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國首相梅伊的發言人廿日證實，梅伊將於本月廿九日啟動「里斯本條約」第五十條，正式展開與歐盟的脫歐協商。屆時，歐盟將有四十八小時提交談判草案，但談判可能數月後才會真正展開。脫歐談判預計將長達兩年，是英國自二次世界大戰以來的最複雜談判。

英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）廿日知會歐盟，英國啟動里斯本條約第五十條的決定，現正準備冗長的立法和政治程序，保證內容明確。英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis）也發表聲明表示，英國人民去年六月做出脫歐的歷史性決定。此乃「英國一個世代的最重要談判」。政府的目標明確：一條在英國各區與全歐都可行的協議，以及與歐洲盟邦間新的正面關係。

談判預計將長達兩年

梅伊將於啟動脫歐當天，在下議院發表聲明。英國上、下議院已於十三日通過脫歐法案，下議院議長伯考（John Bercow）也於十六日宣佈，女王已御准立法。

對此，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）推文回應說，在英國啟動脫歐後的四十八小時內，將呈交脫歐草案方針給歐盟廿七個會員國。消息人士透露，英國與歐盟不可能於六至八週內展開實際談判。歐盟廿七國領袖必須先舉行高峰會，通過脫歐草案方針，會議可能於五月初開始。

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）的發言人指出，執委會在高峰會後將發表正式建議，開啟脫歐協商，由歐盟廿七國採納，並委任執委會的英國脫歐談判代表巴尼耶（Michel Barnier）展開實際談判。

不過，梅伊下週啟動脫歐程序後，英國是否能繼續自由貿易、學生能否在外求學等問題仍是未知數，加上蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）揚言再辦獨立公投，恐使英國陷入不穩定局面。

英國去年六月舉行脫歐公投，結果以五十一．九％比四十八．一％通過，決定脫離歐盟。相隔九個月後，英國政府終於準備啟動程序，若談判按照計畫順利進行，預計兩年後的二○一九年三月，英國就會正式脫離歐盟。