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威而鋼下重本 防偽比照鈔票等級

2017-03-20

〔記者林惠琴、林彥彤／台北報導〕近期降血脂藥「冠脂妥」爆發偽藥風波，仿冒手法細緻，許多藥師均感嘆真假難辨，該藥原廠阿斯特捷利康藥廠十分震驚，因為是其藥品首次發生被人仿冒事件。其實，為了自保，不少藥廠不惜下成本防偽，尤其全球熱賣的威而鋼更是進化七次，目前已採鈔票等級的防偽手法，確保民眾用藥安全。

改版7次 內附鋁箔包裝也多次更換

製造威而鋼的原廠輝瑞大藥廠表示，威而鋼是歷史上第一個上市的口服治療勃起功能障礙處方藥，在一九九八年問世後，陸續發生仿冒事件，更曾發現有不肖業者試圖回收紙盒再裝入偽藥的情況，因此除了每盒附有原廠產品序號以利追蹤外，更率先使用防偽辨識，前後改版達七次之多，目前外盒正面採用的防偽標籤已是鈔券等級，就是防假鈔的水準，且開盒處有雷射標籤封口貼，一旦被破壞，很難再恢復原樣，同時內附鋁箔包裝也多次更改顏色、字體等，以降低仿冒風險。

大藥廠求自保 紛使用防偽標籤

冠脂妥並不是國內首款發生偽藥事件的心血管疾病用藥，二○○六年，華濟醫院曾爆發降血壓用藥「脈優」的假藥風暴，同樣是脈優原廠的輝瑞大藥廠，也因此在二○○七年二月，首度為脈優增貼防偽標籤，八角形藥錠圖樣與「脈優」字樣，在日光燈下正視時，左、右翻轉會有金色與紅色變化；當時推出後，就有患者領藥不見防偽標籤即時向藥廠反映，是很容易的辨別方式。國人使用量大的降血脂藥「立普妥」，隨後也加入防偽標籤。

此次捲入偽藥事件的阿斯特捷利康藥廠，提供民眾「冠脂妥」換藥的新藥，也做過特殊處理，盒裝封口的「EXCHANGE」字樣使用變色油墨加蓋，置於燈光下會出現顏色變化，且外盒由隱形油墨製作，可檢視是否為正品。

至於其他藥廠的防偽措施，像是台灣諾華銷售最好的高血壓、高血糖和失智症藥，產品正面皆有貼溯源防偽標籤，是八年前業界第一個引進此辨識方法，民眾可透過八位數流水序號辨識真偽。台灣百靈佳殷格翰公司也稱，每一項藥品都有流水序號，民眾若對藥品有疑慮，可撥打公司專線查詢。

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  • 立普妥外盒上的防偽標籤。（記者林惠琴攝）

    立普妥外盒上的防偽標籤。（記者林惠琴攝）

  • 威而鋼外盒正面採用的防偽標籤是鈔券等級。 （記者林惠琴攝）

    威而鋼外盒正面採用的防偽標籤是鈔券等級。 （記者林惠琴攝）

  • 冠脂妥原廠阿斯特捷利康藥廠，提供民眾換藥的新藥，盒裝封口的「EXCHANGE」字樣使用變色油墨加蓋。（台灣阿斯特捷利康公司提供）

    冠脂妥原廠阿斯特捷利康藥廠，提供民眾換藥的新藥，盒裝封口的「EXCHANGE」字樣使用變色油墨加蓋。（台灣阿斯特捷利康公司提供）

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