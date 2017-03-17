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重層嚇阻 國軍：能拒敵1380公里外

2017-03-17

「有訓練和計畫，持續強化中」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部長馮世寬昨赴立法院報告「四年期國防總檢討」（ＱＤＲ），敲定新軍事戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，針對「重層嚇阻」定義跟目標，民進黨立委王定宇問，以中國東部戰區最遠的陸軍基地距台約一千三百八十公里估算，我國是否能拒敵於此距離之外？國防部參謀本部作戰次長姜振中表示，國軍有此能力，且持續強化中，「重層嚇阻」目標，就是不讓戰爭帶入台灣本土。

國防部報告指出，「重層嚇阻」有四個目標，分別為「拒敵於彼岸，擊敵於海上，毀敵於水際，殲敵於岸上」。王定宇指出，中國解放軍面對台灣的軍力，分別為東部戰區、南部戰區，東部戰區距台最遠的陸軍基地，約一千三百八十公里遠。

王定宇指出，「拒敵於彼岸」定義，就是讓對方載具無法渡海而來，國軍在敵方來犯、發動第一擊時，是否有能力、計畫與信心拒敵於此距離之外？姜振中說，國軍有這能力，也有相關訓練和計畫，且持續強化中。

遠距精準打擊 深入敵方戰區

民進黨立委羅致政也問，「重層嚇阻」四大目標要如何執行？姜振中說，「拒敵於彼岸」有賴遠距精準打擊、不對稱創新作戰、快速機動戰法與資電作戰。羅問，「遠距精準打擊」是否具備深入敵方領土和戰區的能力？姜回答：「是」。我國陸基攻擊倚賴飛彈和火箭，海上則有水面艦、潛艦及雄三飛彈。

至於空中打擊能力，空軍參謀長范大維表示，將仰賴飛彈以及遠距遙控武器、無人飛行載具等。

國民黨立委馬文君則質疑，國防部欲藉灘頭、城鎮、海、空作戰多層截擊，累積小勝為大勝，但是否使台灣人民成為「肉砧」？國防部長馮世寬說，「重層嚇阻」戰略意涵可多方解釋，但具備彈性、靈活運用戰力等優點。姜振中說，「重層嚇阻」是不讓戰爭帶進台灣本土，和過去「有效嚇阻」相比，更具體、落實在建軍備戰上。

明年預算 盼接近ＧＤＰ3％

國民黨立委江啟臣則問，新政府檢討後，我國國防最大問題為何？馮世寬說，國防經費還有增加空間；少子化以後，國軍針對募兵的兵源，要有更多努力。

江追問，國防部期待未來國防預算增幅為何？馮世寬答說，預算增幅需看分母大小，但希望明年預算盡可能接近ＧＤＰ三％水準。國防部主計局長陳國勝表示，今年國防預算納入基金，約佔ＧＤＰ二．○五％。

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  • 距台1380公里內的解放軍主要基地

    距台1380公里內的解放軍主要基地

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