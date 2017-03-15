涉洩密、教唆洩密 馬英九起訴
〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密等案，認定馬英九於二○一三年為了政局安排，洩漏偵查秘密給當時行政院長江宜樺、當時總統府副秘書長羅智強，還教唆時任檢察總長黃世銘對江洩密，昨依涉嫌刑法洩密罪、教唆洩密罪及違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌，起訴馬英九，最重可處三年有期徒刑。
馬英九曾於二○○七年二月因台北市長任內特別費案遭起訴，但最後獲判無罪。時隔十年後，他昨天再被起訴，也成為解嚴後第三位被起訴的卸任元首。
檢察長：總統不屬檢察一體 不應介入洩漏刑偵內容
台北地檢署檢察長邢泰釗指出，馬案涉及憲法層次，檢方抱持「戒慎恐懼」的心態偵辦，認定總統不屬檢察一體，不應介入、洩漏刑案偵查內容，未來無論法院如何判決，本案起訴都將成為我國的法治原則。
全案源於二○一三年，特偵組偵辦立院民進黨團總召柯建銘、當時立法院長王金平被指司法關說案，案件尚未偵結，黃世銘竟於八月卅一日、九月一日向馬英九洩密，九月四日馬再要求黃向江宜樺洩密。黃世銘前年被高等法院判刑一年三月、得易科罰金四十五萬七千元定讞，馬則因時任總統享有刑事豁免權，直到卸任後，去年十二月一日才被傳喚調查。
檢方偵訊時馬否認犯行，指黃向他提到此案非刑事不法，而是行政不法，且未注意到特偵組仍有後續偵查作為；請黃向江報告，則因江是黃直屬長官，因此請黃補程序，此外，馬說他未打開黃給的專案報告「一段一段看」，但檢方調查，馬在他拿到的報告上親自劃紅線、加框註記。
更有甚者，馬於二○一三年十月二日上廣播電台接受周玉蔻專訪，周問「黃是否告知九月二日將傳喚相關人？」馬說：「他在他的報告中有提到」，證明馬分明知道案件還在偵查。
檢方指出，馬英九為哈佛法學博士，曾任法務部長長達三年多，對於部長、院長、總統非檢察一體適用範疇知之甚詳，不能單以「江宜樺是黃世銘直屬長官」、「我請他補這個程序」即置檢察一體及偵查不公開原則於不顧，正當化其犯罪行為。
台北地檢署採團隊模式偵辦此案，派出主任檢察官陳佳秀、周士榆及另四名檢察官，期間開會上百次，由檢察長邢泰釗親自主持的會議就有四十次，為慎重起見，直到上週還在傳訊相關人，讓偵辦臻於完備；起訴書共八十八頁，合計五萬兩千四百八十八字。
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