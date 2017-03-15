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渴求公義… 林秀濤引聖經回應

2017-03-15

〔記者林慶川、張文川、項程鎮／綜合報導〕二○一三年時任總統馬英九和檢察總長黃世銘聯手，以立委柯建銘、當時立法院長王金平疑涉關說案引爆「九月政爭」，時任法務部長曾勇夫下台，高檢署檢察長陳守煌轉任最高檢察署檢察官，去年退休後開設律師事務所，高檢署檢察官林秀濤仍在打官司爭公道。

陳守煌：祝福馬總統平安無事

陳守煌昨獲悉馬遭起訴後，表示「公理自在人心，清者自清，濁者自濁，這件事我坦蕩蕩。」不過他也「祝福馬總統平安無事」，同時引述聖經「萬事互相效力，叫愛上帝的人得益處。」

目前擔任台北地檢署檢察官的林秀濤也引用聖經回應：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」她說，向黃世銘求償的民事訴訟還在上訴中，不便多表示意見。

曾勇夫下台退休後，今年初成立「台灣法學領航協會」擔任理事長，從事國際和兩岸法學交流。

陳守煌表示，他因此案提前退休、開律師事務所，期間讓他感受到很多上帝的恩典，在最高檢二年八個月期間讓他充實自己，完成博士學位，目前也在海洋大學海洋法律研究所任教。

至於黃世銘，當初一審被依洩密等罪判刑一年二月、得易科罰金後辭卸總長職務，回任最高檢察署主任檢察官，前年一月退休，隔月被高等法院判刑一年三月、得易科罰金定讞。

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  • 台北地檢署檢察官林秀濤。（資料照）

    台北地檢署檢察官林秀濤。（資料照）

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相關關鍵字： 曾勇夫 林秀濤 洩密案 陳守煌 馬英九 馬英九起訴 黃世銘
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