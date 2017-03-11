朴槿惠遭彈劾下台 南韓60天內大選

2017-03-11

〔國際中心／綜合十日外電報導〕南韓憲法法院十日以違憲違法情節嚴重及傷害民主與法治精神為由，裁定深陷閨密門醜聞的總統朴槿惠的彈劾有效，南韓首任女總統朴槿惠立即遭罷免下台。

南韓政界一致表示尊重憲法法院裁決，因為彈劾案而紛擾九十二天的南韓政局，則迅速進入「大選政局」。根據南韓憲法，得在宣判的次日起六十天內舉行大選，預計最有可能時間是五月九日，而各政黨將在三月底到四月初推出總統候選人，目前浮上檯面的五位候選人中，共同民主黨前黨魁文在寅在民調中持續領先，可能迫使其他陣營共推一位候選人，使大選形成「親文、反文」之爭。

對六十五歲的朴槿惠而言，這是她人生中第二度離開青瓦台。身為南韓前獨裁總統朴正熙的長女，朴槿惠在母親陸英修遭暗殺身亡後代行第一夫人職務，但在一九七九年朴正熙也遭暗殺身亡後離開青瓦台；近四十年後，朴槿惠再度告別青瓦台，但她這回的最終落腳處恐怕不是自宅，而是監獄。

南韓檢方已在兩起醜聞中將朴槿惠列為共犯。她如今已非總統，檢方將可以嫌疑人身分對其傳喚、偵訊，甚至逮捕。還不清楚檢方何時會就閨密門調查偵訊朴槿惠，但消息人士透露，檢方已決定加快腳步調查朴槿惠，爭取在三月份結案。