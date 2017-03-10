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反洗錢// 15萬OBU境外客戶 年底前查清

2017-03-10

ＡＰＧ評鑑若沒過 衝擊更大

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣明年將接受「亞太洗錢防制組織」（ＡＰＧ）評鑑，金管會修正辦法，要求國銀ＯＢＵ（國際金融業務分行）須在年底前全面清查及確認客戶身分，人數高達十五萬人，部分客戶將面臨補件，若不願配合可以關閉帳戶，可能引起客戶反彈、甚至流失。不過，金管會強調，這是國際趨勢、不得不做，若ＡＰＧ評鑑沒過，被列高風險國家，對國銀衝擊更大。

金管會銀行局主秘陳妍沂表示，ＯＢＵ客戶必須是境外自然人或法人，為強化ＯＢＵ確認客戶身分的審查程序，因此新增三項規定。首先，強化客戶身分審查，對境外法人客戶應取得或驗證身分文件，必須是註冊地政府認證文件，並由當地海外分行確認身分，不能接受「代辦公司」自行簽發證明，不符合條件必須補件。

其次，新增「第三方」協助ＯＢＵ辦理確認客戶身分審查，透過「第三方」（如國銀在海外分行或子行）協助確認身分，較能驗證海外客戶身分真實性。

第三，為避免再度發生國銀不當銷售ＴＲＦ金融商品，以「一條龍」方式協助國內客戶轉換居住地、變成境外客戶以符合購買資格，規定ＯＢＵ辦理新開戶時不得有勸誘或協助客戶情況。

客戶若不願配合 可關閉帳戶

陳妍沂表示，考量ＯＢＵ業務是ＡＰＧ評鑑重點，強化ＯＢＵ客戶新措施須在年底前完成，完成重新檢視並確認客戶洗錢及資恐風險等級；若境外客戶不願配合，銀行可以關閉客戶帳戶。

金管會統計，目前國銀ＯＢＵ客戶共十五萬人，其中七成五是台商。外界質疑，去年國銀ＯＢＵ獲利已不如預期，金管會這次祭出大動作，可能造成境外客戶強烈反彈及困擾，甚至導致ＯＢＵ客戶轉移他國。

對此，陳妍沂直言，新加坡或香港規定比我們還嚴格，況且，並非十五萬的境外客戶都要補件，若原本其文件已符合規定，就沒有影響，「我們已經與銀行業者討論過，他們都願意配合。」

陳妍沂強調，若台灣沒通過ＡＰＧ評鑑，一旦被列為高風險洗錢國家，對國銀將帶來更大衝擊，例如，從國外匯款就必須要更多文件，影響相關流程等。

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  • 台灣明年將接受「亞太洗錢防制組織」（APG）評鑑，金管會要求國銀在年底前，全面清查15萬OBU客戶身分。兆豐銀行紐約分行，去年因違反美國反洗錢法，遭美重罰。圖為兆豐金控總部。（資料照）

    台灣明年將接受「亞太洗錢防制組織」（APG）評鑑，金管會要求國銀在年底前，全面清查15萬OBU客戶身分。兆豐銀行紐約分行，去年因違反美國反洗錢法，遭美重罰。圖為兆豐金控總部。（資料照）

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相關關鍵字： APG OBU 亞太洗錢防制組織 反洗錢 國銀 客戶 金管會
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