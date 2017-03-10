中生承諾書 教長：學校處理輕率
2017-03-10
〔記者李欣芳／台北報導〕台灣多所大學與中國交流時，簽署中生承諾書，保證不從事「一中一台」等活動惹議，教育部長潘文忠昨在行政院受訪時坦言，過去這些年來，學校由承辦人或系所層級很簡易地蓋個章，就送出這種措辭的承諾書，因樣態非常多，很多學校系所處理層級是比較輕率，可能對方一通電話、傳真，承辦人就蓋了章送出去，這應該正視，教育部將全面了解後再因應。
政院要求教部加快清查
教育部正清查有多少學校簽署類似的承諾書，行政院發言人徐國勇表示，他昨向教育部說明，行政院要求清查動作快一點，另外，立委也要求快一點。
媒體追問是否閣揆林全下達這項指示？徐則說，這是因為媒體都在問，所以，政院要求教育部動作快一點。
徐國勇昨在院會後表示，政院的立場有兩點，首先，到底有多少校、系、所有這方面的承諾書，趕快統整出來；其次，教育部將提出其立場與說明。至於未來是否訂更嚴謹的規範？他說，沒有什麼嚴謹不嚴謹，就是平等、互惠的交流。
潘文忠表示，兩岸交流一定還是在長期對等、互惠與尊重學術自由的前提下進行，尊重學術自由是核心價值，各個學校在過往這些年簽署的情況差異很大，教育部這兩天有普遍的調查，讓學校做這方面的整理，調查結果會先送回來教育部，等整個調查與分析後，教育部再來做處理。
潘文忠說，可能這幾年，學校也就習慣這樣子（指簽承諾書），但對等與互惠、維護學術自由是應該要堅持的立場，他強調，對等與互惠是兩岸交流重要的基礎。
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