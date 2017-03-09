我官員再談張志軍》習近平稱兩岸要心靈契合 國台辦卻只建議對付台灣當局

2017-03-09

〔記者林良昇／台北報導〕針對中國國台辦主任張志軍「台獨之路走到盡頭就是統一」的說法，我決策高層前日嚴詞批判張志軍言論不得體，是「誤解、誤判、誤導」兩岸大局，我方另名官員昨進一步說，政府確有努力改善兩岸關係，但國台辦給中國高層領導的對台建議就是「對付台灣執政當局」，與中國領導人習近平所謂兩岸要「心靈契合」的說法背道而馳。

針對張志軍日前嚴厲批評「台獨」的說法，我方決策高層罕見批判中國涉台官員，引發討論。我方另名兩岸事務官員昨進一步闡釋，強調政府一直抱持善意與理解的態度，試圖與北京發展友好關係；包括蔡總統多次公開正向發言，以及陸委會持續傳遞訊息、尋求溝通，在敏感的兩岸事務處理上盡最大努力協調內部不同聲音、整合意見並推動有助於改善雙邊關係、關懷對岸在台民眾權益的法案。

這名官員說，但從去年五二○以來，看到國台辦給中國高層領導的對台建議就是「對付台灣執政當局」，可以理解因當前情勢與過去不同，涉台系統深感挫折、不知所措，但他們卻始終不願尋求了解兩岸局勢變化和台灣社會脈動，還是與特定黨派、人士、團體掛鉤，與廣大台灣民意脫節，一再誤解、錯判，只能用「文攻武嚇」壓制、拿「台獨」來卸責。

官員強調，習近平長期提到兩岸要「心靈契合」，是很正確的，我方努力維持兩岸現狀時，期待對岸多些正能量的回應，但台灣人民不覺得台辦系統是在正向操作，從過去的買辦聯盟到現在的言詞恐嚇，「少數人總是要把兩岸大多數人改善兩岸關係的努力瓦解於一夕」。

籲對岸溝通與合作才是解決之道

我方官員呼籲，對岸涉台官員冷靜思考，要把兩岸關係帶到何種方向？怎麼達到「心靈契合」？只有共同溝通與合作才是唯一的方法。