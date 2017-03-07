南韓特檢組：朴槿惠、崔順實 收三星12億
閨密門醜聞 調查報告出爐
〔編譯孫宇青／綜合報導〕偵辦南韓「閨密門」醜聞的特別檢察官辦公室，六日公布最終調查結果，指控總統朴槿惠與親信崔順實共謀，收取三星集團四三○億韓元（約十二．四億台幣）賄款，並濫用職權介入人事任命、擬定文化界黑名單、接受非正式醫療療程，將朴的罪名追加至十三項。朴的律師柳榮夏表示，特檢組乃違憲的政治產物，所有指控荒謬虛構，並非事實；三星也否認指控，聲稱後續調查將還原真相。
特檢組在國會授權下於去年十二月底成立，接手首爾中央地方檢察廳特別調查本部，針對崔順實干政醜聞展開為期七十天的調查，全案於上月廿八日期滿結束。檢察官朴英洙六日下午公布調查結果，在原有八項罪名的基礎上，追加指控朴收賄、違反醫療法、濫用職權等五項罪名，包括將朴槿惠列為向三星集團收賄的共犯，指稱朴、崔兩人合謀從三星收賄四三○億韓元。
檢方追加罪名 控朴涉13罪
報告指出，朴槿惠前年施壓南韓「國民年金公團（ＮＰＳ）」，命其支持三星集團兩家子公司「三星物產」和「第一毛織」的合併案，順利促成李在鎔當選三星電子副會長，鞏固其經營權力和接班地位，三星遂向崔順實掌控的Mir財團、Ｋ體育財團，以及南韓冬季運動會英才中心捐款四三○億韓元。特檢組指出，崔順實及其家屬的總資產，可能高達二七○○億韓元（約七十八億台幣）。
朴英洙指出，朴槿惠與崔順實使用匿名手機聯絡，雙方通話次數達五七三次，內容不僅與李在鎔捐款事宜有關，朴甚至與崔串通，透過青瓦台前首席秘書安鍾範等官員，介入ＫＥＢ韓亞銀行的人事任命程序，強迫該行提拔崔的親信李尚華（譯音），空降該行國際營業部擔任第二本部長，朴槿惠因而被控濫用職權。
朴槿惠、三星 否認指控
此外，朴槿惠確有擬定封殺數百名藝文界人士的「文化界黑名單」，以及干涉文化體育部人事任命之嫌，並數度接受崔順實安排，在青瓦台進行美容針注射等非正式醫療療程。
特檢組日前已以行賄、侵吞、藏匿海外資產與偽證罪，起訴李在鎔等逾卅人，若李被定罪，最高將面臨廿年徒刑。去年十二月因國會通過彈劾案而暫時停職的朴槿惠，憲法法院法官可能於本月十三日前後做出宣判，屆時若彈劾案成立，朴槿惠將成為南韓憲政史上首位被彈劾的總統，南韓也將在六十天內舉行總統大選。
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標題：南韓特檢組：朴槿惠、崔順實 收三星12億
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