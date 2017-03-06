不滿一中承諾書 學界串連捍衛學術自由
〔記者吳柏軒／台北報導〕近半數大專校院傳出為中國學生簽署「不涉政治敏感議題」承諾書，學術界深感學術自由受侵犯，台大社會系副教授范雲昨在臉書發起「台灣高教不低頭」活動，強調學術自由NOT FOR SALE（不得販賣），引發多名學者響應；台大學生也發聲明痛批大學未捍衛學術自主，呼籲學界應該共同捍衛台灣珍貴的民主與多元價值。
范雲發起「台灣高教不低頭」活動
范雲說，這起事件是台灣民主危機，大學應維持學術與講學自由，如今卻傳半數大專犧牲原則，簽署無法接受的承諾書，任何說法都是詭辯，「學術交流怎可能不涉及政治？」以人文領域來說，設定某議題「不教不談」就是政治操作。
范雲說，其實過去在課堂上，中國學生來台灣讀社會領域，就是渴望聽到不同聲音，談中國、談台灣、談國際議題等，「台灣有的東西，就是自由民主土壤！」課堂上也曾發生過政治敏感議題的討論，卻也讓中生發現，原來台灣學生支持獨立的人不少，透過不同背景、不同觀點彼此激辯，就是很好的學習。
范雲質疑，中生來台若要領承諾書，那中生赴美唸書要要求美國的大學提出承諾書嗎？台灣學生赴中唸書有要求中國的大學簽出教學內容的承諾書嗎？如今大專領導者簽下單向契約，還不認錯，已不配當領導者，大學前提就是教學與學術自由，現在已變調成賣假貨的食品般，非民主的高等教育，而身為教育第一線人員，看不見官方更積極態度，只好發起活動串聯， 捍衛高教發展及真正的學術自主。
截至昨晚，全台已有清大、台大、屏東大、南華、中山、台南大、陽明、東吳、中正、成大、世新等校的教師用臉書貼照加入聲援，學生則有東華、東吳大學的研究生參加；清大學生會也加入連署活動，更批校方在承諾書上拿掉校名的「國立」二字，等同自我消除國家主權，且強調政治與學術概念不互斥，但配合中國去除政治就在危害台灣學術，呼籲全台各大學正視所謂政治問題。
台大學生會籲捍衛民主與多元價值
台灣大學學生會、研究生協會，昨天也痛批高教界大專簽署中生承諾書，質疑此舉嚴重侵犯台灣學術自由，也讓來台中生的學習成果畫地自限，扭曲兩岸學術互信、友善交流本意。
台大學生會強調，大學法保障學術自由，遺憾如今竟有大學妥協中共，宛如畏懼其政權，過去兩蔣威權時代下，曾有政治力介入校園，如今校園自由風氣，是先烈爭取的寶貴空間，不容再遭強權壓迫，學界應共同發起不鳴之聲，呼籲教育部跟大專校院攜手捍衛學術自由立場，維持大學初衷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 嘉義男子疑被戴綠帽 慘遭小王衝撞捲車底亡
- 汪小菲飯店爆無照營業 大S：他的挫折非常大
- 廖文揚中繼闖關 投滿5局
- 乾薪醜聞罩頂 費雍堅不退選
- 用立普妥改製冠脂妥 偽藥工廠查到了／成本百餘元 暴利4倍
- 自由廣場》一紙承諾書 大學競爭力現形
- 〈品牌故事〉董事長捲褲管入窯 造就冠軍磁磚
- 社論》小心，別被大象踩到！
- 史前先祖 跳島大不易
- 冠脂妥偽藥案 潘姓主嫌等2人遭聲押
- 臥室起火釀禍 父子命危送醫搶救
- 經典賽今開戰 宋家豪將抗荷
- 自由廣場》對高中校長主任大連署的不同意見
- 台東中小學聯運 3項破大會紀錄
- 川普控歐巴馬竊聽 眾院情報委員會要查
- 王道銀行 再推內科免費接駁車
- 3年種2200萬植栽 新北議員批灌水
- 家長提案撤換教材 1人附議就過了
- 福佑國道 「媽祖指定」搭紅斑馬
- 黃明志敢言不設防 遵母命不碰金正男話題
- 英核電廠除役 年預算千億
- 廖任磊完美1局 收服巨人監督
- 桃園》客家歌唱大賽 500多人拚海選
- 德國公開賽台灣「金包銀」周天成封王
- 《台北筆記》帶動產業發展新思維
- 自由共和國》鄭秀玲／川普新政 台灣經濟的新契機
- 鼓鼓籃球痴唱進HBL 夢想朝聖灌籃高手場景
- 學好媽媽的語言 吳繁榮獎助台灣之子
- 我反對北宜直鐵 臉書號召鄉親響應
- 安麗盃》擊敗「九球天后」 陳思明首摘后冠
- 〈熱門族群〉升息循環3月啟動 金融股進補
- 第87屆日內瓦車展重要秀車搶先看
- 史上最大／台大校園徵才 246廠商開2萬職缺
- 控歐巴馬竊聽 川普要求國會深究
- 《愛肝加油站》肝硬化者免疫力差 避免生食、吃草藥
- 穀界紅寶石 花蓮打造紅藜示範區
- 反興建掩埋場 龍船里自救會成立
- 芥菜一顆賣5元 菜農哀交個朋友啦
- HBL》冠軍戰出場秀酷炫 首創3D投影
- 只要打通一面牆 逢甲夜市和水湳接起來
標題：不滿一中承諾書 學界串連捍衛學術自由
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email