不滿一中承諾書 學界串連捍衛學術自由

2017-03-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕近半數大專校院傳出為中國學生簽署「不涉政治敏感議題」承諾書，學術界深感學術自由受侵犯，台大社會系副教授范雲昨在臉書發起「台灣高教不低頭」活動，強調學術自由NOT FOR SALE（不得販賣），引發多名學者響應；台大學生也發聲明痛批大學未捍衛學術自主，呼籲學界應該共同捍衛台灣珍貴的民主與多元價值。

范雲發起「台灣高教不低頭」活動

范雲說，這起事件是台灣民主危機，大學應維持學術與講學自由，如今卻傳半數大專犧牲原則，簽署無法接受的承諾書，任何說法都是詭辯，「學術交流怎可能不涉及政治？」以人文領域來說，設定某議題「不教不談」就是政治操作。

范雲說，其實過去在課堂上，中國學生來台灣讀社會領域，就是渴望聽到不同聲音，談中國、談台灣、談國際議題等，「台灣有的東西，就是自由民主土壤！」課堂上也曾發生過政治敏感議題的討論，卻也讓中生發現，原來台灣學生支持獨立的人不少，透過不同背景、不同觀點彼此激辯，就是很好的學習。

范雲質疑，中生來台若要領承諾書，那中生赴美唸書要要求美國的大學提出承諾書嗎？台灣學生赴中唸書有要求中國的大學簽出教學內容的承諾書嗎？如今大專領導者簽下單向契約，還不認錯，已不配當領導者，大學前提就是教學與學術自由，現在已變調成賣假貨的食品般，非民主的高等教育，而身為教育第一線人員，看不見官方更積極態度，只好發起活動串聯， 捍衛高教發展及真正的學術自主。

截至昨晚，全台已有清大、台大、屏東大、南華、中山、台南大、陽明、東吳、中正、成大、世新等校的教師用臉書貼照加入聲援，學生則有東華、東吳大學的研究生參加；清大學生會也加入連署活動，更批校方在承諾書上拿掉校名的「國立」二字，等同自我消除國家主權，且強調政治與學術概念不互斥，但配合中國去除政治就在危害台灣學術，呼籲全台各大學正視所謂政治問題。

台大學生會籲捍衛民主與多元價值

台灣大學學生會、研究生協會，昨天也痛批高教界大專簽署中生承諾書，質疑此舉嚴重侵犯台灣學術自由，也讓來台中生的學習成果畫地自限，扭曲兩岸學術互信、友善交流本意。

台大學生會強調，大學法保障學術自由，遺憾如今竟有大學妥協中共，宛如畏懼其政權，過去兩蔣威權時代下，曾有政治力介入校園，如今校園自由風氣，是先烈爭取的寶貴空間，不容再遭強權壓迫，學界應共同發起不鳴之聲，呼籲教育部跟大專校院攜手捍衛學術自由立場，維持大學初衷。