推促轉條例 行政立法會報今研商

2017-03-06

〔記者李欣芳／台北報導〕為實踐轉型正義與政治承諾，據透露，蔡英文總統經與行政院長林全會商，決定力推民進黨版「促進轉型正義條例」在立法院本會期過關，但因促轉條例是高度政治敏感法案，立法過程勢必引發藍綠高度角力，恐牽動行政院盼本會期通過的年金改革、前瞻基礎建設計畫特別條例等多項優先法案的立法進度，行政、立法協調會報今將研商促轉條例的立法，以及朝野攻防態勢。

政院高層表示，民進黨版促轉條例在上會期已出委員會，但因國民黨團不願協商，導致無法完成二、三讀。

根據促轉條例初審版本，立法通過後將成立促轉委員會，促轉會是隸屬於行政院下的獨立型任務編組，成立兩年內推動「開放政治檔案」、「消除威權象徵及保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解」、「處理不當黨產」四大任務，但藍營質疑促轉會權限過大，有違憲之虞。

政院高層說，促轉條例的立法，在本月下旬總質詢結束後就可處理，目前朝野黨團對原住民的轉型正義要不要納入促轉條例有歧異，與藍營不同的是，民進黨團主張脫鉤處理，促轉條例未來隨時也可抽出來逕付二、三讀。