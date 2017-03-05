美薩德若來台 共軍嗆就攻台

2017-03-05

〔記者羅添斌／綜合報導〕美國在南韓部署薩德飛彈系統，引起中國對南韓祭出強烈的反制措施，有中國解放軍將領嗆聲，如果美國在台灣部署薩德系統，就是解放台灣之時！

立場鷹派的中國官媒《環球時報》昨報導指出，原解放軍南京軍區副司令員王洪光前天在參加中國全國政協會議後接受《環球時報》訪問，《環球時報》問及傳出美國不排除在台灣部署薩德飛彈防禦系統的消息，解放軍會如何反應。

王洪光過去就曾多次發表對台措詞強硬的談話，他更稱，美國在台部署薩德系統之日，就是中國解放台灣之時。王洪光還稱，不光是薩德，任何進攻性武器都一樣，例如F-35戰機，「它敢在台灣落地？中國的航母未來也應該去台灣東岸，讓台灣人民看一看…。」

對於台灣會不會部署薩德系統的問題，國防部長馮世寬日前曾向立委透露，不贊成讓美軍在台灣部署「薩德」飛彈防禦系統。

馮三月二日在立院答詢時進一步解釋，台灣該做的是防衛自己國家的安全，不要涉入大國的戰爭或幫其他國家作戰，國家才能在穩定中發展。