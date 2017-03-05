美薩德若來台 共軍嗆就攻台
2017-03-05
〔記者羅添斌／綜合報導〕美國在南韓部署薩德飛彈系統，引起中國對南韓祭出強烈的反制措施，有中國解放軍將領嗆聲，如果美國在台灣部署薩德系統，就是解放台灣之時！
立場鷹派的中國官媒《環球時報》昨報導指出，原解放軍南京軍區副司令員王洪光前天在參加中國全國政協會議後接受《環球時報》訪問，《環球時報》問及傳出美國不排除在台灣部署薩德飛彈防禦系統的消息，解放軍會如何反應。
王洪光過去就曾多次發表對台措詞強硬的談話，他更稱，美國在台部署薩德系統之日，就是中國解放台灣之時。王洪光還稱，不光是薩德，任何進攻性武器都一樣，例如F-35戰機，「它敢在台灣落地？中國的航母未來也應該去台灣東岸，讓台灣人民看一看…。」
對於台灣會不會部署薩德系統的問題，國防部長馮世寬日前曾向立委透露，不贊成讓美軍在台灣部署「薩德」飛彈防禦系統。
馮三月二日在立院答詢時進一步解釋，台灣該做的是防衛自己國家的安全，不要涉入大國的戰爭或幫其他國家作戰，國家才能在穩定中發展。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
- 台南藝術節開鑼 「 洋娃娃」華麗踩街
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 基隆開放磯釣 首假日湧113人
- 「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費 要外交部索賠
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- 抒情王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 險遭金酒翻船 台啤聽牌
- 《日本奧斯卡》宮澤理惠3度封后 妻夫木聰奪男配曬基情
- 富邦沙漠風暴 邪門一戰還傷了洋投
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 豪宅江南市場存廢 最慢6月決定
- 經典賽》4天後對台先發 南韓梁玹種4局0失分
- 〈生活停看聽〉黑白照片 濃濃懷舊感
- 台中辦花博 再爭取2020世界蘭花會議
- 內川聖一激賞王柏融 主動交換信物
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 星期專論》國民黨的美國朋友們
- 梅山汗路文化祭 虛擬實境採筍樂
- 禽流感重創 小本雞農業績掉3成
- 北市Open Green3年有成 3基地獲獎
- 自由廣場》學術歸學術 被統歸被統
- 三上悠亞周二撲台 爆AV處女作片酬
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 凶手驚爆／女友就要閨密死 叫我纏頸拖屍50米
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 松山頭帶雙槍齊發 「超級高中生」爭霸不孤單
- 「想救更多人」 護理師下班當義消
- 《焦點評論》市民決定
- 肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
- 狠殺閨密4小時 蛇蠍女又獵新對象
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美薩德若來台 共軍嗆就攻台
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分