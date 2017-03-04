越戰「閃」兵 戴上將帽挨轟
2017-03-04
〔編譯茅毅／綜合報導〕川普二日登上航艦「福特號」，其軍用飛行夾克搭一頂海軍上將帽的打扮卻激起部分美國退伍軍人憤怒，在社群媒體上大表不滿。名叫威廉斯的退伍軍人就推文寫道：「身為退伍軍人，看著逃避徵兵五次的懦夫向陸戰隊衛兵行禮，真是典型的虛偽，立刻就給我彈劾這個懦弱的傢伙！」
據「今日美國報」報導，這頂海軍上將帽是「福特號」船員當天致贈，正面繡有「美國船艦傑拉德．Ｒ．福特號（USS Gerald R. Ford）」，背面則繡有「第四十五任美國總統（POTUS45）」。
川普原本戴著一頂有他註冊商標的「讓美國再度偉大」紅色棒球帽，因此船員請川普把這頂帽子帶回家，但他自己示意要立刻戴起來。他說，「我們有一頂『讓美國再度偉大』的帽子」，但「這是特別的日子，我們要戴這頂」。
由於川普曾於越戰期間五度緩徵，四次以念大學為由，一次則是「腳跟長骨刺發炎」，因此這個情景令部分退伍軍人難以接受。許多退伍軍人推文說，看到川普在航艦上穿戴軍帽及夾克，「真是噁心」、「丟臉」、「我嚇傻了」、「這是對海軍官兵的汙辱」。不過，前總統布希、歐巴馬也曾因軍服的打扮而遭抨擊。
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