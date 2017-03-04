台灣學校簽一中承諾書 黨政高層：中國幕後操作
〔記者呂伊萱、李欣芳、施曉光／台北報導〕教育部迄今掌握包括清華大學、中華大學、中原大學、朝陽科大、靜宜大學、世新大學等六校與中國的大學簽下政治承諾書，黨政高層昨表示，這背後一定是中國在操作，要台灣各校簽署一中承諾書，且簽署類似的承諾書，應自馬政府時代就有。
林全：政治主張不應涉入學校交流
行政院長林全在立院答詢指出，學術自由與言論自由應該被尊重，政治立場上的任何主張，都是言論自由的一部分，但「學術自由不應被政治綁住」；未來將就此部分提出基本原則，供對岸來處理。林揆強調，任何政治性主張都不應涉入學校交流，但也希望兩岸能繼續交流互動。
台灣多所大學與中國交流時，簽署一中承諾書，保證不涉及「一中一台」等議題或參加政治活動，引發高度爭議，民進黨立委何欣純在立院施政總質詢時強調，該究責的就應究責，政府也應協助校方對等地與對岸交流。
府方：講學自由不容限縮
陸委會主委張小月強硬回覆，對岸這樣的要求「沒有必要、不恰當、也不合理」，且對兩岸學術交流沒有任何正面幫助，呼籲對岸不要有這樣的行為。
總統府發言人黃重諺表示，講學自由是民主政治最重要的環節之一，也是國家政治發展的基石，學術自由是憲法明文規範，不得以任何理由加以限縮、侵害。做為民主國家，政府也會全力確保人民相關的權益不會受到任何危害。
對於清華大學解釋，這項承諾書非學校對學校的正式約定，而僅提供給申請到清華研修，並有需求的師生，黃重諺說，不管是不是機關對機關、學校對學校，這是教育部要去了解的，但回到國家的基本原則，台灣是民主國家，講學自由不能用任何理由限縮，這是基本原則、沒得講！
府院相關官員表示，目前多所學校簽署樣態不一的類似文件，這背後應有中國操作的痕跡，在馬政府執政時，就已聽說有學校簽署相關文件，只是與中國積極推動交流的馬政府睜一隻眼、閉一隻眼，現在多所學校簽署類似一中承諾書的文件，可能因此違反規定受到處罰，目前先由教育部進行全面調查。
國台辦：應尊重大學自願協商
對於上述事件，中國國台辦發言人馬曉光回應，中國大陸歷來鼓勵兩岸青年加強交流，陸生赴台就讀「理應有一個良好的學習生活環境」，兩岸相關大學院校在安排陸生赴台學習時，本著對學生負責的態度，透過自願協商，以「適當方式保障他們的學習不受政治干擾」，應該予以充分尊重。
馬曉光並說，「台灣方面某些人對此進行政治炒作，橫加干涉」，只會傷害兩岸教育交流。
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