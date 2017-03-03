陳師孟：用監察權掃除司法敗類
〔記者鍾麗華／台北報導〕司法改革國是會議正進行各分組會議，司法改革受到國人關注，監委補提名人、前總統府秘書長陳師孟昨天在總統府介紹補提名人的記者會表示，司法至今仍然是保守反動勢力的最後防線，「監察權如得以順利行使，將是提供司法敗類退場的機制」。
自嘲老綠男 若沒貢獻會知進退
陳師孟表示，他一個「老綠男」，至今還要拋頭露面，求一個監委的位置，所為何來？就是想對台灣司法清明有所貢獻，「如果這個任務無法達成，我隨時會知所進退」。
總統蔡英文昨接見十一位監委補提名人，蔡總統表示，有人質疑，這次提名是否違背民進黨長期主張修憲？她要再次強調，「我們的主張和立場並沒有改變」。
蔡總統表示，決定補提名監委，有兩個考慮因素，即監察院負有彈劾、糾舉及糾正的職權和功能，也必須接受人民的陳情，在修憲未完成前，這些角色仍須由稱職的人去扮演，且滿足監院的專業需求。去年大選後，國內產生新民意，監委組成也應反映出新民意、有更多代表性。
監委補提名名單，包括前勞委會主秘王幼玲、僑委會副委員長田秋堇、前立委瓦歷斯．貝林、前政務委員林盛豐、律師高涌誠、醫師張武修、前總統府秘書長陳師孟、律師楊芳婉、前立委趙永清、親民黨副秘書長劉文雄、高等法院台南分院庭長蔡崇義等人。
陳強調 監察權對台灣不可或缺
總統府昨舉行記者會介紹被提名人，陳師孟強調，民進黨政府應給台灣人民的，不只是追究二二八事件元兇，而且應該清楚指認，阻擋轉型正義的元兇是誰？威權時代那麼多冤案、冤獄，至今未平反，原因何在？目前不當黨產歸零工程為何處處受阻？元兇就是目前還盤據在台灣司法體系，受了黨國餘緒毒化的不肖司法官員。
陳師孟說，司法應是社會正義最後一道防線，但在威權時代，司法變成打壓、壓垮社會正義的最後一個磚頭，至今仍是保守反動勢力的最後防線。對西方民主國家而言，監察權是多餘的，但台灣卻是不可或缺的。因為彈劾、糾正的行使，不僅針對行政院，還包括司法院及考試院；「監察權如得以順利行使，將是提供司法敗類退場的機制」。
趙永清：不改革 就成末代監委
趙永清指出，外界對監院有很多批評與指教，大家必須真誠面對，如監院不能進行改革，真的就要走入歷史，他們都要有做為「末代監委」的心理準備。
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