調局：基於國安「保防法」有必要
2017-03-03
〔記者鄭鴻達／台北報導〕法務部調查局草擬「國家保防工作法草案」，引起質疑有威權時期「人二室」復辟疑慮，並被行政院退回。法務部長邱太三昨在立法院坦言草案不夠周延，將參考各國規範訂定；調查局長蔡清祥則強調，為保國家安全、提醒國人國安重要性，「保防法」有立法必要，絕無人二復辟疑慮。
絕非人二室復辟
簡稱「人二室」的「人事室第二辦公室」，為過去威權時代隸屬於調查局的人事查核系統，作為調查機關，以考核公務人員個人思想，並會影響人事正規升遷，過去被詬病是屬於威權時期的「抓耙子」政治偵察、情治單位，也被認為是危害人權的機關。
國民黨立委王育敏昨在立法院司法法制委員會質詢指出，保防法草案被形容是人二復辟、侵害人權，為何草案被行政院退回？邱太三表示，任何國家對於國內保防有一定法制，現行規定對人權保障不足，過去各單位的保防工作一直都是透過行政命令來處理，因此保防有法制化的必要。
民進黨立委李俊俋質詢，退將跑到中國唱中國國歌、說「國軍共軍都是中國軍」，更要加強保防工作，但草案被誤會成是「人二室」，加強國家機密保護才是重點，建議文字設計上要避免疑慮，說明強度也要加強。
邱太三表示，保防法會將保防工作分三區塊，分別是軍中保防由國防部負責、社會保防由內政部負責，機關保防由法務部負責，避免過去一條鞭方式，將參考各國規範訂定。
邱太三強調，人二室是過去執政黨為維護政權所設立，當時無政黨輪替或民主監督機制，如今台灣已不可能有單一政黨永久執政，絕非人二室復辟，草案要在六月前送到立法院有難度。
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