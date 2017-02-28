將228歸咎清朝割台 國防刊物被批太扯
2017-02-28
〔記者楊淳卉、羅添斌／台北報導〕今年是二二八事件七十週年，全台紀念活動陸續展開，有立委發現，國防部所屬刊物「勝利之光」本期刊出「紀念二二八」專文中，竟將二二八的歷史原因歸咎於「顢頇腐敗的滿清政府，在甲午戰爭失敗後，與日本簽訂馬關條約，將台灣割給日本」，顯然與普遍認知有落差。民進黨立委蔡適應質疑，勝利月刊刊出此文，「會不會讓人產生錯亂，以為這是國家或國防部立場？」
國防部︰作者觀點
國防部回應，該文作者認為，「二二八」事件的發生，其背景極為錯綜複雜，並非單一因素所能解釋，然其中一個為歷史學家公認的重要原因，是日本統治台灣五十年，造成兩岸文化和認同上的隔閡。作者從宏觀角度探討，若無清朝戰敗割讓台灣，就不會有日本五十年的殖民統治，這是探討二二八事件時，必須把握的深層歷史因素。
勝利之光月刊為國防部所屬刊物，每月約發行七千多冊，發行對象為連級以上單位、官兵級軍眷。勝利之光本期刊出由學者閻亢宗撰寫「紀念二二八、團結和諧共創未來」特別報導中，指二二八歷史遠因是台灣割日，又形容民國卅八年大陸赤化後，二二八「這個中華民國近代的大災難，反而成為團結台澎金馬軍民的催化劑」。
蔡適應表示，尊重學者的歷史觀，但按照官方或輿論認知，二二八的歷史應是二戰結束後，台灣成為中國領土之一，當時中華民國在台灣長期在日本統治下，因隔閡而產生了衝突，與清朝沒太大關係。
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