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僑委會擬定計畫 助僑界紀念二二八

2017-02-28

〔記者呂伊萱／台北報導〕僑委會為表達政府對於二二八事件的重視與關注，特別訂定「海外僑社辦理紀念二二八活動實施計畫」，做為未來協助全球僑界制度性辦理紀念二二八活動的依據。

二二八事件今屆滿七十週年，日前曾有海外僑胞指控僑教中心拒絕補助二二八紀念活動，僑委會當時火速澄清並責成辦理，現在更有了進一步做法。僑委會委員長吳新興二月下旬訪視海外僑界，諸多僑胞建議政府，應重視海外辦理二二八相關紀念活動；吳新興採納建言，返台後特別制定「海外僑社辦理紀念二二八活動實施計畫」，表達對二二八事件的重視。

該計畫以每年二月間辦理為原則，將於明年在海外各僑區全面啟動。相關辦理方式是由僑教中心主動提供場地及協助，輔導僑界自發性辦理展覽、演講、紀念會與音樂會等活動。

明年在海外各僑區全面啟動

吳新興表示，二二八事件是台灣政治社會發展史上令人遺憾與不幸的創傷，當年許多家屬為了避難或因內心煎熬而移居海外，心情迄今仍未平復。因此，僑委會為追思受難者及撫慰家屬，希望透過制度性的做法，協助輔導海外僑社舉辦紀念活動，以撫平歷史傷痛，促進族群融合及台灣社會和諧，同時厚植海外僑社支持民主台灣的力量。

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  • 僑委會委員長吳新興報。（資料照）

    僑委會委員長吳新興報。（資料照）

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