中正紀念堂轉型 「慈湖陵寢也應撤兵」
〔記者鍾麗華、羅添斌／台北報導〕文化部前天宣布將推動中正紀念堂的轉型正義，但前總統蔣介石的慈湖陵寢目前仍由國軍衛戍，並有三軍儀隊輪流禮兵執勤。學者與立委認為，轉型正義應納入慈湖陵寢，至少應先撤軍，並廢除儀隊儀式；而慈湖陵寢或可轉型為歷史景點，並移交給桃園市府或觀光部門管理，國防部不應再編列人力與預算。
學者：軍方不應再編經費
軍方資深官員昨指出，去年底已約集桃園市府、交通部觀光局等單位協調，但因兩蔣是否移靈至五指山公墓的問題仍無結果，也直接影響桃市府是否接收兩蔣園區的意願，因此協調會尚無法達成共識，軍方會進一步協調。
國防部續與桃市府等協調
民進黨立委劉世芳表示，慈湖陵寢目前由國防部後備指揮部桃園管理組管理，還有三軍儀隊官兵站崗，每年編列相關經費，但這已違反時代潮流。她去年十一月即對此質詢過，國防部雖允諾檢討，卻遲未處理，反應慢半拍，「國防部若繼續派兵駐守，就是缺乏對轉型正義的概念」。
台北教育大學台灣文化研究所教授李筱峰認為，慈湖陵寢應與中正紀念堂轉型一併考量，「國家不需要為這個獨裁者的身後負擔那麼多經費。」慈湖陵寢應撤兵，三軍儀隊的儀式也可免了，「若繼續把蔣介石當成偉人、民族救星來紀念，這是侮辱一個民主國家。」慈湖陵寢或可轉型為歷史景點，像是中國的秦始皇陵寢，但在後續的維護管理上，絕不能有個人崇拜的色彩，這些仍須與蔣家後人商議。
中研院近史所副研究員陳儀深指出，在前總統陳水扁執政時代，就曾考量過把兩蔣陵寢遷葬至五指山國軍公墓，當時國防部花費三千萬元興建墓園，但兩蔣墓園已荒廢長達十二年，至今未完成遷葬，國防部應持續與蔣家溝通，完成遷葬，這應視為落實轉型正義的配套。
陳儀深表示，還有以「中正」為名的學校、街道、公園與體育館等，以及十月三十一日的「蔣公誕辰紀念日」，也該一併檢討，「蔡政府應認真一點，不能想到再做、時間到才做」。
軍方官員指出，行政院在二○○七年十二月就已做出決定，除認為軍方人員可撤離之外，還要求當時的桃園縣府要在隔年六月三十日前，完成兩蔣園區的接替接管任務；但當時桃縣府認為，應由內政部向立法院提出國葬法修正草案，未完成前就不收。
官員表示，兩蔣遺體在兩蔣園區內要由誰維護安全，軍方若是撤走管理及儀隊人員，桃市府願不願意接管安全維護責任，接管經費是否全由桃市府負擔，也要看桃市府的評估而定。
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