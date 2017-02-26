中正紀念堂轉型 國民黨：民進黨政府去蔣化

2017-02-26

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕文化部將推動中正紀念堂轉型，國民黨則定位這是民進黨政府全面「去蔣化」，國民黨主席參選人洪秀柱、郝龍斌、潘維剛昨天同聲痛批。洪秀柱質疑民進黨政府根本目的是要「去中華民國化」，郝龍斌呼籲要放下意識形態，潘維剛則希望執政黨能尊重不同的史觀，不要傷害部分國民的認同。

洪秀柱表示，民進黨政府不只要「去蔣」、「去孫中山」，而是要「去中華民國化」，她並警告，此舉只會引起社會更多的對立，製造更多仇恨，實在是不智之舉。她在中華婦女聯合會春酒晚宴致詞時也說，自己所帶領的國民黨，面臨困境、挫折和挑戰，知道對手準備怎麼對付我們，反正兵來將擋、水來土掩、千金散盡、人心回來，我們就天下太平。

郝龍斌籲放下意識形態

郝龍斌表示，中正紀念堂是台灣很重要的文化資產保護地，也是重要觀光景點，來最多的人是觀光客，而且以中客為主，中正紀念堂所有規劃都是從觀光、行銷台灣民主進步、經濟起飛的過程，今天不該因為意識形態，就把這個觀光景點宣揚台灣民主開放進步的機會喪失掉，應該要把意識形態放下，尤其文化部做此事非常不妥。

潘維剛則表示，二二八事件的確是必須被承認的一段歷史，但在承認之餘，民進黨政府不應該再利用二二八或去蔣的意識形態鬥爭，來企圖收攏因施政不力所逐漸失去的社會民心，政府該做的是鼓勵人民尊重彼此不同的史觀，不要主動做出傷害部分國民的認同。