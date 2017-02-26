中正紀念堂轉型 國民黨：民進黨政府去蔣化
2017-02-26
〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕文化部將推動中正紀念堂轉型，國民黨則定位這是民進黨政府全面「去蔣化」，國民黨主席參選人洪秀柱、郝龍斌、潘維剛昨天同聲痛批。洪秀柱質疑民進黨政府根本目的是要「去中華民國化」，郝龍斌呼籲要放下意識形態，潘維剛則希望執政黨能尊重不同的史觀，不要傷害部分國民的認同。
洪秀柱表示，民進黨政府不只要「去蔣」、「去孫中山」，而是要「去中華民國化」，她並警告，此舉只會引起社會更多的對立，製造更多仇恨，實在是不智之舉。她在中華婦女聯合會春酒晚宴致詞時也說，自己所帶領的國民黨，面臨困境、挫折和挑戰，知道對手準備怎麼對付我們，反正兵來將擋、水來土掩、千金散盡、人心回來，我們就天下太平。
郝龍斌籲放下意識形態
郝龍斌表示，中正紀念堂是台灣很重要的文化資產保護地，也是重要觀光景點，來最多的人是觀光客，而且以中客為主，中正紀念堂所有規劃都是從觀光、行銷台灣民主進步、經濟起飛的過程，今天不該因為意識形態，就把這個觀光景點宣揚台灣民主開放進步的機會喪失掉，應該要把意識形態放下，尤其文化部做此事非常不妥。
潘維剛則表示，二二八事件的確是必須被承認的一段歷史，但在承認之餘，民進黨政府不應該再利用二二八或去蔣的意識形態鬥爭，來企圖收攏因施政不力所逐漸失去的社會民心，政府該做的是鼓勵人民尊重彼此不同的史觀，不要主動做出傷害部分國民的認同。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 北市動員近百警力 深夜掃蕩W飯店及夜店
- 拱天宮白沙屯媽祖起駕 3萬人寒雨中送駕
- 《健康聚寶盆》勇健老人家 試試紅繩運動練肌力
- 首設228紀念碑 張博雅：被邱創煥掛電話
- 完封12名高手 姬正賢「黑姬內家拳」揚名東瀛
- 兩大隱形關卡 高尺巨蛋高深莫測
- 警出「手」防咬舌 毒蟲「吃」驚：不敢死了
- 暖冬少雨 高雄青梅結果率僅2成
- 「世界末日」爆笑點飲料 自爆吃麻辣鍋取暖
- 22歲憂鬱症女作家演講 台中一中臨時取消惹議
- 國安報告打臉川普？ 禁穆令7國家對美無威脅
- 男童囫圇吞棗 棗子卡食道
- 校長無責！台大教授批 找自己人調查就錯了
- 家家揪嚴爵陪唱 大聊情事
- 《自由廣場》無感 無歷史感
- 黃大煒唱到濕身 笑喊像游泳
- 很裸露？色色的？ 長頸鹿產子直播險遭禁
- 紐時社論 批川普侮辱民主
- 最美星二代好有才 邱淑貞愛女畫技驚艷
- 大王恰恰三四番 中職聯隊228抗日
- 金正男遭毒殺 大馬封鎖航廈全面清理
- 犯人失足或脫逃？警公布照片疑點重重
- 《觀察筆記》致憂痛
- 古巴輸韓「比想像的難對付」
- 趕上第四節 陳子威完美謝幕
- 大博會 港澳大學跨海搶台生
- 日防衛省智庫：加強台灣防衛力 有助地域安定
- 張曉風／「你得給我盛餃子！」
- 千人插秧「作田」 為綠博營造地景
- 忍痛拚進8強 鄭怡靜傷重棄賽
- 高醫校友倡議 杜聰明逝世紀念日訂為醫師節
- LamiGirls決選 4「星」血入團
- 《紀念228》 台灣英雄碑揭碑 烏牛欄追思
- 清泉崗毒品案 軍方：尿檢複驗需7個工作天
- 王中平健康亮紅燈？右眼腫脹顏面僵硬
- 德雷海灘男網賽》扳倒16座大滿貫冠軍 盧一哥雙打晉4強
- 竹市併排停車嚴重 機車鑽縫好危險
- 366號蒸汽火車頭移花蓮20年 玉井人盼回娘家
- 「沒人會惹我們」川普預告大規模擴軍
- 圖書館男大生 找落單女童露鳥
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中正紀念堂轉型 國民黨：民進黨政府去蔣化
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分