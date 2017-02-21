一例一休害的？ 星巴克漲16％

2017-02-21

「營運成本全漲 已吸收6年」

〔記者楊雅民／台北報導〕因鮮乳等原料成本上漲，又碰上一例一休增加人事成本，六年沒漲價的統一星巴克（STARBUCKS），明起調漲二十九款咖啡飲品價格，每杯調漲五至二十元，最高漲幅近十六％。

每杯漲5至20元 那堤漲最大

統一星巴克證實，二十二日起，每日精選咖啡和義式黑咖啡每杯調漲十元；含奶的拿鐵（星巴克稱那堤）、焦糖瑪奇朵每杯調漲十五元；八款星冰樂每杯漲五至二十元不等。最便宜的每日精選咖啡，每杯從六十五元漲到七十五元，漲幅達十五％，特大杯漲到一○五元；最熱賣的拿鐵咖啡，小杯從九十五元漲到一一○元，漲幅近十六％，大杯更漲到一三五元。

統一星巴克表示，上次調漲是在二○一一年，當時因鮮乳成本大漲十八％，加上咖啡豆、糖、鮮奶油等成本上漲，旗下約三十項飲品價格，含乳飲品漲十元，不含乳飲品漲五元。

85度Ｃ已漲︰一例一休成本增

統一星巴克強調，過去六年來，門市軟硬體投資、店租、人事成本及奶製品、糖等原物料成本皆上揚，像麥當勞、肯德基等西式速食業已多次漲價，統一星巴克皆自行吸收未漲；由於相關營運成本只增未減，這次才決定調漲二十九款商品售價。

全台擁有約四百家門市的85度Ｃ，早自大年初一起調漲美式、拿鐵與招牌咖啡售價，平均調漲五元；85度Ｃ表示，是因近兩年來咖啡、牛奶等成本平均漲了十％，且四百家門市中有九成是加盟店，一例一休後成本明顯增加，才決定調漲。

原物料小升 調幅遠勝6年前

據透露，因部分工時勞工也適用一例一休新制，只要連續工作到第六日，不管前五天是否已滿四十小時，第六日的出勤工資就要用休息日出勤加班費來計算，且是以四小時為一單位；這對部分工時勞工占比超過一半的星巴克而言，成本增加不少，應是這波牛奶等原物料成本上漲幅度沒超過上次，但調價幅度卻超過上次的主因之一。

同業無奈地說，漲價最好不要扯到一例一休，否則會被相關單位關切，只能苦往肚裡吞；該名同業還分析，統一星巴克去年店數衝破四百店，但前三季獲利五．七五億元，較前年同期六．一一億元衰退約五．九％，在原物料、人事成本齊揚下，要挺住獲利，是星巴克決定漲價的主因。