反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史

2017-02-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨天出席「國際大屠殺紀念日」時表示，戰後的德國經過長期努力，透過道歉、賠償，並積極推動各年齡層歷史教育，進而把「反納粹」定為法律。作為一個同樣曾有迫害人權紀錄的國家，台灣也應學習德國的勇氣，面對歷史。

「國際大屠殺紀念日」是由駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會等單位共同舉辦，日前因裝扮納粹引發爭議的光復高中有一三九名師生出席活動。學生代表沈宥汝致詞時表示，這個事件提醒他們對受害者保持同理心，以及對人權保有尊重，學校已加強他們對於這段歷史的知識與認知。

曾扮納粹惹議 光復高中139師生出席

蔡英文致詞指出，大屠殺不只是個別族群或個別國家的故事，不讓這樣的悲劇再發生已經是普世價值。台灣社會對猶太人曾遭遇的慘痛經驗認識不足，對於這段歷史的反思也不夠深刻，所以偶爾會有年輕人，因為無心的冒犯，而再次觸動敏感神經。

蔡英文說，她知道這些學生經歷了一段煎熬時光，大家在事後展現出的態度，讓這個事件留下正面的影響。她曾經告訴國人，發生這些事，不是學生的錯，而是我們大人的錯，因為我們沒有從國家暴力迫害人權的歷史裡，進行足夠深刻的思考，才讓這些錯誤發生。

蔡英文希望大家藉此事件學習到三件事：一、生命不應該被這樣對待；二、不應該拿嚴肅的歷史事件來嘲弄；三、更不應該去模仿那些迫害人權的人。

以駐台代表 盼台強化大屠殺知識

以色列駐台代表游亞旭希望台灣及世界強化有關大屠殺的知識，認識人類前所未見的黑暗一章，以色列駐台辦事處與以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）合作一項教育方案，已引進六十個國家，希望未來能在台灣實施。