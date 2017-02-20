反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史
2017-02-20
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨天出席「國際大屠殺紀念日」時表示，戰後的德國經過長期努力，透過道歉、賠償，並積極推動各年齡層歷史教育，進而把「反納粹」定為法律。作為一個同樣曾有迫害人權紀錄的國家，台灣也應學習德國的勇氣，面對歷史。
「國際大屠殺紀念日」是由駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會等單位共同舉辦，日前因裝扮納粹引發爭議的光復高中有一三九名師生出席活動。學生代表沈宥汝致詞時表示，這個事件提醒他們對受害者保持同理心，以及對人權保有尊重，學校已加強他們對於這段歷史的知識與認知。
曾扮納粹惹議 光復高中139師生出席
蔡英文致詞指出，大屠殺不只是個別族群或個別國家的故事，不讓這樣的悲劇再發生已經是普世價值。台灣社會對猶太人曾遭遇的慘痛經驗認識不足，對於這段歷史的反思也不夠深刻，所以偶爾會有年輕人，因為無心的冒犯，而再次觸動敏感神經。
蔡英文說，她知道這些學生經歷了一段煎熬時光，大家在事後展現出的態度，讓這個事件留下正面的影響。她曾經告訴國人，發生這些事，不是學生的錯，而是我們大人的錯，因為我們沒有從國家暴力迫害人權的歷史裡，進行足夠深刻的思考，才讓這些錯誤發生。
蔡英文希望大家藉此事件學習到三件事：一、生命不應該被這樣對待；二、不應該拿嚴肅的歷史事件來嘲弄；三、更不應該去模仿那些迫害人權的人。
以駐台代表 盼台強化大屠殺知識
以色列駐台代表游亞旭希望台灣及世界強化有關大屠殺的知識，認識人類前所未見的黑暗一章，以色列駐台辦事處與以色列猶太大屠殺紀念館（Yad Vashem）合作一項教育方案，已引進六十個國家，希望未來能在台灣實施。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 金正男大馬遇害影片曝光 致命過程2秒！
- 看準嫖客「精蟲衝腦」 應召站專盜「腰束奶澎」美圖攬客
- 東瀛戰神持續進化 － 2017年式日產GT-R試駕
- 自由廣場》檢改：濫行起訴須究責
- 小檔案：水火同源
- 爭好空氣 民團籲嘉市府更積極
- 24個農會改選 三峽、林口激戰
- 2018新北市長選舉 蘇貞昌挺賴清德也挺吳秉叡
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 川普亂講話外交生波 瑞典要美解釋
- 法務部：檢察總長並未批司改作秀
- 【愛讀書】 《你說，寮國到底有什麼？》
- 【可停？禁停？】停車格畫紅線 律師批︰違反明確原則
- 看完郭泓志牛棚 教士總經理買單
- 離岸風機變電站 台電獨吞吃癟
- 警國道酒駕肇事 金蟬脫殼想溜被逮
- 自由廣場》 （人民頭家談司改）請問法官：林益世vs.徐永煌
- 自由廣場》（澄社評論）台灣應廣納香港人才
- 黑王子INFINITE舞力全開 笑吸1400萬
- 梅蘭妮亞硬起來 反駁自己是花瓶
- 《華府觀察》波多馬克河上的那條龍
- 自由共和國》蔡志宏／司法也該有審判創新沙盒！
- 女博士生控師蹂躪 要國賠300萬落空
- 熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
- 潘裕文險棄歌手夢 聽唐綺陽12字轉念
- 助弱勢者正確用藥 藥師進社區
- 〈異同OPEN講〉帶領人民 朝正確方向邁進
- 自由廣場》陳庚金、胡志強證明：先砍高叛黨！
- （台北）搶救嘉禾新村 北側3處增列文資
- 司改國是會議分組討論 今登場
- 馬挺郝分散洪票源？吳敦義：不要這樣猜
- 上班一族徵文─360行工作照
- 勇士4星搭魏少 詹皇挺厄文地平說
- 桃園市農會選舉 藍軍可望掌握優勢
- 〈愛的真諦〉婚姻不是天長地久
- 日本推可食用名片海苔
- 800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史
- 去年二備金最大支出 補助農漁災損35.7億
- 〈品牌故事〉與全家複合經營 創造出獲利模式
- 把魚當人養 退休師不用藥賺很大
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：反思人權迫害 蔡：台灣應學德國面對歷史
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分