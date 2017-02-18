婦聯會終於繳資產表 沒交代勞軍捐

2017-02-18

〔記者陳鈺馥、楊綿傑／台北報導〕婦聯會長期以來財務狀況不透明，內政部多次發函催婦聯會報送勞軍捐及相關財務決算書表，婦聯會雖已將收支決算表、資產負債表等資料送交內政部，但外界質疑的近千億元勞軍捐等相關資料卻仍「付之闕如」。內政部強調，婦聯會應提供勞軍捐資料並主動對外清楚說明其收支情形。

婦聯會：流動資金381億 不動產兩筆

經內政部多次催繳，婦聯會先在一月廿三日報送九十五年至一○四年度收支決算表，一月廿六日補送一○四年度決算報告書、財產目錄及修正後之收支決算表，並在昨天補送資產負債表；據了解，婦聯會繳交給內政部資料顯示，流動資金為三八一．六億元，其中現金為三七七．六億元、股票三億元，不動產部分有永和土地、房屋共兩筆。

黨產會從國稅機關資料中發現，婦聯會在一○四年的不動產包含十五筆土地、十二筆房屋，坐落在北市精華地段的婦聯會總部，公告現值高達六億元。

較兩年前國稅機關資料 不動產縮水

不過，比對婦聯會今年向內政部繳交的資料，及黨產會所取得資料發現，婦聯會擁有的不動產數量明顯「減少」，其間是否已經處分多筆不動產，資金如何處理，還待進一步了解。

黨產會發言人施錦芳則說，婦聯會一○四年的銀行現金定存高達三七○億元，很難想像一個政治社團，如何取得如此龐大資產？光是一年利息收入三億元、每年股利三、四千萬元，婦聯會一年總收入更將近四億元。她形容，三七○億元定存，依照「銀行法」可以成立三個銀行，黨產會將按照既定進度調查。

「勞軍捐」自四十四年至七十八年間，共徵收九六九．三億元，民進黨立委陳其邁質疑，婦聯會都沒交代勞軍捐經費，這些錢被拿去成立婦聯社會福利基金會、中華民國婦聯聽障文教基金會、振興醫院等附隨組織，而且這些機構財產都未申報，未來婦聯會及相關基金會都要一併清查清楚。

內政部指出，自去年三月起，多次函請婦聯會報送勞軍捐及相關財務決算書表，婦聯會均不配合，基於勞軍捐收入來自民間捐款，民眾對於該項經費收支情形應有知的權利，已於去年七月對婦聯會予以警告處分。

內政部說，婦聯會前身為「中華婦女反共抗俄聯合會」，之後更名為「中華婦女反共聯合會」，最後改為「中華民國婦女聯合會」。這三會之間的業務、財務具有延續性，仍為同一組織，所以婦聯會自應提供勞軍捐資料，並主動對外清楚說明收支情形。

婦聯會聲明指出，外界所指稱婦聯會擁有九百億元勞軍捐，是不實的汙衊。當年由婦聯會和軍人之友社各自運用捐款執行，並每年結算，且已於七十八年全部停辦，中華民國婦女聯合會成立後從未收受該等捐款，內政部一再要求說明「勞軍捐」，實在強人所難。