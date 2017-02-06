2017-02-06

記者鄒景雯／特稿

大家多在批評國發會未能起到積極性作用，蔡總統不清楚嗎？應該沒有人比她更有切身感受。圈內人都知道，蔡英文已經不知道有多少次，在聽過陳添枝的報告後，忍不住責斥：這樣的國發會如何治國！

民選的元首有民意的壓力，希望趕快做出個起碼的樣子出來，完全可以想像。有一次，針對國家成立投資公司的議題，小英甚至抱怨：這件事好像一直都是她跟院長在處理，還要等國發會確認，不但不符時效，也違反倫理。不滿之情溢於言表。

當個總統，需要忍耐到這種地步，記憶中少有，很關鍵的因素，顯然出於對林全的尊重，大家都知道陳添枝是院長拜託來的。但是就如林全在「第一波」改組時說的不錯，這些卸任者只是下場休息，並沒有離開團隊，那麼以陳添枝在學界的資望，竟然幹得這麼辛苦，院長何其忍心，不讓他休息一下？

其實，早在去年五二○前後，由於外界意見甚多，總統跟院長提過國發會人選是否再考慮的可能，當時甚至傳出院長「不惜同進退」的堅持，對於犧牲高薪的陳添枝，已算是肝膽相照、湧泉以報。但是國家既不是個人交誼廳，也不適合做為退休養老的終站，八個月來，台灣發展的中長程戰略圖像是什麼？國發會的作為有深植人心嗎？

一個很基本的提問是，國發會主委是否真的難尋？一點也不。看看台灣過去的經驗，在經建會時代，不少就是由具部長歷練者出任，可以最起碼做到駕輕就熟，新政府如果不相信外人，至少可以把上一次執政時曾經共事過的部長名單拿出來回憶一遍，不怕找不到適任的繼任者。

有實務背景者，之所以普遍優於直接從經濟學界覓才，在於，這些年學者都在忙著寫SSCI論文，好得獎和加薪，沒有多少人願意花時間在公共政策領域，更不願得罪當道，寧願陪院士的外國友人吃飯，以便為未來當院士鋪路。如此「務虛」的風氣，與「學者治國」淪為負面詞，實有相當的關連。馬英九時代已經用過不少失敗的惡例，蔡英文時代沒有理由再跳不出泥坑。