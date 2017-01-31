期待台灣脫胎換骨 蔡英文：養足精神拚改革

2017-01-31

〔記者呂伊萱／台北報導〕農曆春節期間，蔡英文總統走南走北，向民眾拜年。蔡英文昨至豐原拜年，並提到期望「讓我們養足精神，迎接新年，改革成功」。總統府發言人黃重諺解釋，總統期許攸關國家脫胎換骨的各項改革，能夠逐步落實成功。

蔡英文走春行程滿檔，自南到北發紅包向民眾拜年，她昨走訪台中豐原、彰化溪湖、雲林北港與嘉義市，今大年初四預計前往桃園中壢。蔡英文至豐原拜年後，在臉書上發布發紅包時的三百六十度環景實況攝影，貼文中除了向豐原鄉親拜年外，更期許「養足精神，迎接新年，改革成功」。

年改年後啟動修法程序

總統對於改革念茲在茲，去年五二○就職演說時即提出五大改革重點，包括「經濟結構轉型」、「強化社會安全網」、「轉型正義」、「區域和平穩定發展及兩岸關係」和「外交與全球議題」。過去幾個月並積極進行年金改革，年改國是會議已於一月廿二日落幕，農曆年後將進入修法程序。

司改國是會議6月登場

蔡英文也啟動司法改革，親任召集人並籌組司改國是會議籌備委員會，目標是推動屬於人民、專業透明的司法體制。籌備委員會日前宣布將自二月廿日起舉辦首場司改分組會議，各場次將舉辦到五月下旬，司改國是會議則將在六月下旬登場。

立法院去年通過不當黨產處理條例、一例一休勞動新制等重要法案，也修法廢除特偵組。

蔡政府並在經濟面力促結構轉型，除推動區域經濟合作和自由貿易談判外，也祭出新南向政策與五大創新產業，盼擺脫對單一市場的依賴、創造綠能等新產業鏈，以刺激經濟成長動能，進而解決年輕人低薪與就業問題。內政方面，力推加速都市更新、活化國有土地、社會住宅動土、力挺青年創業、青年安心成家與擴大幼兒教保公共化等政策。

外交部分，面對中國打壓我國際生存空間，蔡政府實行踏實外交，進行突圍，在與美國等重要友邦互動上，也在「蔡川通話」後受到國際更多關注。

黃重諺昨表示，總統利用農曆年節到各地拜年，除了祝福每位國人都能過得更好，也期待新年新氣象。相關談話是盼望社會更加團結，各項攸關國家脫胎換骨的改革，能夠逐步落實成功。