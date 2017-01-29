初二暖暖回娘家 初三起又濕涼
2017-01-29
〔記者林惠琴／台北報導〕大年初二回娘家，各地陽光普照暖烘烘，全天都適合出遊！中央氣象局表示，今日持續回溫，且水氣更少，西半部高溫上看二十八度上下，中午前後甚至會有一點熱；東半部高溫也有二十五、二十六度，但清晨、夜晚會有較明顯的輻射冷卻降溫，因此日夜溫差大，尤其中部以北落差可達十度以上，提醒民眾要注意穿著。
今高溫28度 中部以北溫差逾10度
氣象局預報員顏增璽指出，由於水氣持續減少，今日白天天氣晴朗、穩定，整體氣溫較昨天高出一至兩度。西半部約二十八度上下，東半部約二十六度上下，但中部以北低溫下探十四、十五度，溫差超過十度，南部、東半部低溫約降為十六至十八度，溫差也達八度以上，因此可採取洋蔥式穿法，穿脫方便，並善用帽子、圍巾等保暖工具，以免忽冷忽熱造成身體不適。
此外，清晨、夜晚的西半部以及馬祖、金門，容易有局部霧或低雲影響能見度，民眾要注意行車安全；而東半部、恆春半島沿海地區與綠島、蘭嶼有長浪發生的機率，也要提高警覺。
東北季風影響到初六 高溫剩20度
顏增璽說，受東北季風影響，明天初三就會開始變天，雲層變厚、風力變強，天氣將轉涼，可能民眾一大早起床就能感受到涼意；屆時，北部高溫將從二十八度驟降至二十度，中南部與東半部高溫也略降至二十四至二十六度。
除了變涼，部分地區也會開始「濕答答」！顏增璽強調，初三北部下雨機率為六十％至七十％，基隆北海岸、宜蘭等地甚至上看八十％、九十％，其餘地區僅山區下雨機率較大；預計初三、初四上述地區都有可能下雨，初五、初六則只剩下迎風面有雨，如基隆北海岸地區，整體東北季風的影響將持續到初六。
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