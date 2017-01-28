川普亞太團隊成形 麥可德接亞太助卿

2017-01-28

又見非華府建制派圈外人

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿六日報導〕華府消息人士透露，川普政府的亞太團隊已漸明朗，在香港「蘇利文．克倫威爾」律師事務所擔任合夥人的麥可德（Michael Desombre，見圖，取自Twitter）內定接替羅素，出任國務院亞太助卿，又是川普團隊中另一個非華府建制派的圈外人。

共和黨海外黨部主席 常駐香港

一九九七年定居香港的麥可德，自二○一三年起擔任共和黨海外黨部主席，也是香港非政府組織「救援兒童協會」董事會的主席。他是史丹佛大學經濟學士、東亞研究碩士，之後取得哈佛大學法學院學位，然後進入紐約的「蘇利文．克倫威爾」律師事務所工作，中文的聽說能力俱佳，一九九七年起常駐香港分所，對兩岸關係和亞洲情勢的發展有一手觀察和了解。在川普競選期間，他曾以共和黨海外黨部主席身分協助募款與動員投票。

中文很溜 觀察兩岸關係無障礙

「蘇利文．克倫威爾」律師事務所中文網站的介紹，麥可德被業界認可是世界上在併購和私募股權方面傑出的律師之一，執業領域主要集中在中國、韓國、東南亞及亞洲其它地區的併購交易、槓桿收購、合營企業與直接投資項目，同時負責韓國業務，也略通韓語。

川普的亞洲團隊由圈外人當家，除麥可德外，與國家安全顧問佛林熟識的前華爾街日報駐北京記者博明（前譯為蒲亭杰）內定要接掌國安會亞太資深主任，博明修習過東亞研究及中文，當過陸戰隊情報官。不過消息人士表示，現任國安會亞太資深主任的康達被川普要求留任協助博明，因此未來兩人的職務將如何規劃還未定案。

邁阿密大學政治系教授金德芳日前在文章中透露，剛卸任的前眾院外委會亞太小組主席邵建隆可望接替現任美國在台協會台北辦事處長梅建華。據了解，曾以摩門教徒身分在台傳教的邵建隆確實是川普團隊考慮的人選，由於團隊還有許多重要職位未定案，若有調整，也會到今年中才有動作。梅建華是職業外交官，他與妻子陳舲舲在台灣極為活躍，和朝野政黨互動良好，曾在新聞界服務的陳舲舲與博明還是舊識。至於華府智庫「二○四九計畫室」的執行長薛瑞福是可能接任國防部亞太助理部長的人選之一。

華盛頓郵報日前報導，兩位可能的副國務卿人選是前白宮官員亞伯倫斯及前國務院官員杜布林斯基，但在國會通過國務卿提勒森任命案前不會做出決定。