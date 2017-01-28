總統官邸開會 蔡想想常成座上賓
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統去年十一月帶著愛貓「蔡想想」與「蔡阿才」一同入住重慶南路的總統官邸，加上之前收養的三隻退役導盲犬，讓第一家庭貓狗成群。而活潑外向的想想遷入不到兩週，就已熟門熟路、跑上跑下，還習慣性溜進官邸會議室，跟府院高層一起開會，如有空位，也毫不客氣一屁股坐下去，成為會議的座上賓。
總統官邸內擁有一大片草地，在李登輝的「大安官邸」時代，不但養狗，還有一群羊，草地上隨時放羊吃草；陳水扁的「玉山官邸」，則養了台灣土狗「勇哥」，當時的阿扁電子報還有四格漫畫「勇哥物語」；至於馬英九的「中興寓所」，收養流浪狗「馬小九」，馬曾開玩笑表示，馬小九在家裡地位比他還高。
而蔡總統原就養了兩隻流浪貓，喜歡動物的她去年十月又正式收養退役的拉布拉多導盲犬Bella、Bunny與Maru。幕僚說，經過兩個多月，官邸的汪星人與喵星人彼此已算是認識了，牠們會隔著玻璃門，互相端詳對方，但各自有各自的地盤，目前尚未上演「貓狗追逐大戰」。
雖然窗外的小鳥總吸引想想與阿才的目光，但牠們姊弟倆仍不愛出門，總在兩層樓的官邸跑上跑下。在尚未當總統前，蔡英文的客人來訪時，想想喜歡找位置坐好，像是準備參與討論。如今入住官邸、晉升為「第一寵物」後，想想參加會議的「層級」跟著提升；不過，阿才依舊害羞、內向，即便是高層決策會議，也興趣缺缺。
Bella、Bunny與Maru比想想、阿才早一步入住官邸，牠們住在車庫改裝的起居室，有自己的床和專屬的碗，蔡總統下班回官邸入門前，都會先跟牠們打招呼。蔡曾形容，「Maru非常活潑、Bella有公主病、Bunny最乖也最聽話。」
幕僚指出，三隻退役的導盲犬很貪吃，但牠們都有嚴重的髖關節退化，因此要嚴格控制體重與飲食、定期健檢，連吃飯、運動都要「按表操課」，導盲犬學校的專業人員也會提供飼養上的建議；對牠們而言，「住在官邸，就像住在長照中心」。
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